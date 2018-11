Inklusion und Vereinbarkeit: Neues Format für inklusives audit berufundfamilie

Frankfurt (ots) -

- alsterarbeit gGmbH im Pilotprojekt als erster Arbeitgeber zertifiziert - Weitere Pilotauditierungen geplant

Die alsterarbeit gGmbH ist der erste Arbeitgeber, der in einem neuen inklusiven Format nach dem audit berufundfamilie zertifiziert wurde. Die alsterarbeit gGmbH durchlief in einem Pilotprojekt der berufundfamilie Service GmbH das Auditierungsverfahren zur Gestaltung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik, das speziell auf ihren Betrieb und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden und der dort in Rehabilitationsmaßnahmen Beschäftigten zugeschnitten wurde.

Seit dem 30. September 2018 ist die Werkstatt für behinderte Menschen - mit Sitz in Hamburg und insgesamt 1.200 dort tätigen Menschen - berechtigt, das Zertifikat zum audit berufundfamilie zu tragen. Die Laufzeit des Qualitätssiegels beträgt zunächst drei Jahre.

Sabine Zielasko, Bereichsleiterin Qualitätsmanagement bei der alsterarbeit gGmbH und gleichzeitig audit-Projektleitung, über die Motivation, sich dem audit zu stellen: "Wir haben mit dem Hamburger Familiensiegel bereits einen ersten Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in alsterarbeit gemacht. Beim nächsten Meilenstein im Rahmen des audit berufundfamilie wollten wir unbedingt einen inklusiven Ansatz wählen, um deutlich zu machen, dass dieses Thema alle Menschen, die bei alsterarbeit tätig sind, bewegt. Wir sind überzeugt, dass eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowohl den Leistungs- als auch den Rehabilitationsaspekt in alsterarbeit messbar und nachhaltig positiv beeinflusst."

Spezielles Beteiligungsformat

Bei der alsterarbeit gGmbH sind rund 800 Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und psychischen Behinderungen in eigenen Werkstätten und Einrichtungen tätig oder arbeiten in Gruppen bzw. an Einzelarbeitsplätzen in anderen Unternehmen. Hinzukommen 400 Mitarbeiter*innen, z. B. Sozialpädagog*innen. Die alsterarbeit gGmbH zählt zu etwa 800 Trägern von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), die mehr als 300.000 Beschäftigte umfassen. Diese Menschen stehen nicht nur an der Schwelle zum ersten Arbeitsmarkt, sie haben auch individuelle Vereinbarkeitsbedarfe - ggf. durch Partner*innen, eigene Kinder oder in Form von Pflegeaufgaben. Diese gilt es gemeinsam mit den Vereinbarkeitsanliegen ihrer nicht-behinderten Kolleg*innen zu berücksichtigen. Eine Herausforderung wie Patrick Frede und Heiko Sulimma, die die alsterarbeit gGmbH als Auditoren-Tandem betreuen, wissen: "Ganz neu und zugleich zentral ist es, den Beschäftigten mit Behinderungen eine Plattform für ihre Wünsche bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben bereitzustellen und ihre Anliegen dann auch deuten und einordnen zu können. Das gelingt u. a. mit Hilfe extra konzipierter Basischecks, die nicht nur einen geschützten Raum für offene Aussprachen bieten, sondern auch eine zielführende Systematik garantieren: So werden Lösungen bzgl. der Rahmenbedingungen wie Arbeitszeit, -organisation und -ort genauso betrachtet wie kulturelle Fragen und Serviceangebote, die die Vereinbarkeit fördern."

Konkrete Vereinbarkeitslösungen

Das audit berufundfamilie initiiert einen nachhaltigen Prozess der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Das bereits entwickelte Maßnahmenpaket soll stetig bedarfsgerecht ausgebaut werden. Zu den bereits vorhandenen Angeboten der alsterarbeit gGmbH zählen: flexible Arbeitszeitmodelle, "Großelternzeit" - angelehnt an die Elternzeit, Fortbildungsseminare für Elternzeitler*innen, Weiterbildung für in Teilzeit Tätige und die Vermittlung einer Kindernotfallbetreuung. Die verpflichtende Zielvereinbarung sieht vor, dass in den kommenden drei Jahren u.a. an folgenden Lösungen gearbeitet wird: Ideenmanagement zur Unterstützung der Beteiligung der Mitarbeitenden und der in Rehabilitations-maßnahmen beschäftigten Menschen, besserer Zugang zu externen Bildungsangeboten für Menschen mit Handicap, Austausch von Führungskräften zur Vereinbarkeit und ein klarer Orientierungsrahmen für mobiles Arbeiten.

Interessierte Einrichtungen gesucht

Die berufundfamilie Service GmbH möchte den Ansatz des inklusiven audits in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ausbauen und gezielt weiterentwickeln.Hierzu sucht sie Partner, die sich in einer Pilotphase gemeinsam der Herausforderung stellen. Denn wie Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, untermauert: "Inklusion ist ein essenzielles Thema unserer Zeit. Damit ist es auch in der Vereinbarkeit nicht mehr wegzudenken. Als Kompetenzträger und Dienstleister in der Vereinbarkeit wollen wir konsequent mit Institutionen der Sozialwirtschaft und Einrichtungen, die sich mit Teilhabe am Erwerbsleben und Rehabilitation befassen, den Vereinbarkeitsweg gehen. Das bedeutet: Wir möchten gemeinsam eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik gestalten, die dem Leitgedanken der Inklusion folgend alle in Rehabilitationseinrichtungen tätigen Menschen - wir sprechen hier von etwa 700.000 Personen - von dem audit berufundfamilie profitieren und ihre individualisierte Vereinbarkeit realisieren lässt. Das geschieht zum Nutzen der teilnehmenden Betriebe. Denn das Bundesteilhabegesetz schafft neue Rahmenbedingungen, mit denen sie sich zunehmend attraktiver als Organisationen und als Arbeitgeber aufstellen müssen."

Einrichtungen, die an dem neuen Format zur inklusiven Auditierung interessiert sind, können gerne Kontakt aufnehmen: per E-Mail unter info@berufundfamilie.de oder telefonisch unter 069 7171333-150.

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Kompetenzträger im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden über 1.700 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das audit. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey trägt die Schirmherrschaft für das audit, das von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft - BDA, BDI, DIHK und ZDH - empfohlen wird. www.berufundfamilie.de

Pressekontakt:

Silke Güttler

Leitung Unternehmenskommunikation

berufundfamilie Service GmbH

Telefon: +49 69 7171333-161

E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.de

Original-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuell