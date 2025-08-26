PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stiftung Gesundheitswissen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Stiftung Gesundheitswissen

Lungenentzündung: Auch im Sommer sollten wir uns schützen

Berlin (ots)

Im Winter sehnen wir uns den Sommer herbei. Nicht nur wegen der wärmeren Temperaturen und der längeren Tage, auch Erkältungskrankheiten treten im Sommer seltener auf. Die Lungenentzündung macht jedoch keine Sommerpause. Wie wir uns schützen können, erklärt die Stiftung Gesundheitswissen.

Was ist eine Lungenentzündung?

Eine Lungenentzündung, auch Pneumonie genannt, ist eine akute Erkrankung der unteren Atemwege. Dabei sind vor allem die Lungenbläschen und das dazwischenliegende Gewebe entzündet. Eine Lungenentzündung geht oft mit hohem Fieber, Husten und Atembeschwerden einher. Ein schwerer Verlauf kann sich durch starke Luftnot sowie Sauerstoffmangel äußern und kann lebensbedrohlich werden. Treten diese oder auch andere Symptome wie Bewusstseinstrübungen, Teilnahmslosigkeit, Verwirrtheit oder Desorientierung auf, sollte die Person schnellstmöglich ärztlich untersucht werden.

Wie entsteht eine Lungenentzündung?

Lungenentzündungen werden meist durch Bakterien verursacht, insbesondere durch Pneumokokken. Aber auch durch andere Bakterien, wie z. B. Mykoplasmen, Haemophilus influenzae oder Legionella pneumophilia. Eine Lungenentzündung kann aber auch andere Ursachen haben. Dazu gehören beispielsweise nicht-infektiöse Ursachen wie das Einatmen von Giftstoffen, eine Strahlentherapie oder bestimmte Medikamente. Aber auch Viren, wie das Grippevirus, können eine Lungenentzündung verursachen. Laut dem aktuellen Grippe-Web-Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) gibt es derzeit in Deutschland über 2,5 Millionen Neuinfektionen akuter Atemwegserkrankungen. Aus diesem Grund sollte man sich auch im Sommer vor Erkältungen, Grippeinfektionen sowie einer Lungenentzündung schützen.

Wie kann ich mich vor einer Lungenentzündung schützen?

Da Lungenentzündungen hauptsächlich durch Bakterien und Viren entstehen, geht es beim Schutz um die Reduktion der Ansteckungsgefahr. Schutzmaßnahmen für sich und andere sind zum Beispiel regelmäßiges Händewaschen und das Niesen und Husten in Einwegtaschentücher. Um das Immunsystem zu stärken sind eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Schlaf und einer abwechslungsreichen Ernährung wichtig. Gegen Pneumokokken gibt es zudem eine Schutzimpfung, die vor allem für Menschen ab 60 Jahren sowie Menschen mit bestimmten Krankheiten empfohlen wird.

Alle Informationen zum Thema Lungenentzündung finden Sie hier:

Kontakt für Presseanfragen:

Kathrin Erhard
Referentin Kommunikation
kathrin.erhard@stiftung-gesundheitswissen.de
T +49 30 4195492-23

Original-Content von: Stiftung Gesundheitswissen, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stiftung Gesundheitswissen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Stiftung Gesundheitswissen
Weitere Storys: Stiftung Gesundheitswissen
Alle Storys Alle
  • 22.07.2025 – 10:00

    Krankheitscodes: Warum sind sie für Ihre Behandlung wichtig?

    Berlin (ots) - Die meisten Menschen sind schon einmal über die unscheinbare Zahlen-Buchstaben-Kombination auf ihrem Arztbrief gestolpert und wissen nicht, was sie bedeutet. Dabei sind diese Codes für die weitere Behandlung eine große Hilfe. Was es damit auf sich hat und für wen es hilfreich sein kann, den eigenen Krankheitscode zu kennen, darüber informiert die Stiftung Gesundheitswissen. Sie sind Standard auf jedem ...

    mehr
  • 01.07.2025 – 09:43

    Ein Jahr Klimaanpassungsgesetz: Wie kann ich mich selbst vor Hitze schützen?

    Berlin (ots) - Durch den Klimawandel treten Hitzeperioden immer häufiger auf. Hitze kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Anlässlich des heutigen Jahrestages des Klimaanpassungsgesetztes gibt die Stiftung Gesundheitswissen Tipps, wie man selbst Hitzeschutz im Alltag umsetzen kann. Heute vor einem Jahr ist das Klimaanpassungsgesetzt in Kraft getreten. Es ...

    mehr
  • 19.06.2025 – 09:49

    Vitamin-D-Mangel durch Sonnenschutz? Fünf Sonnenschutz-Mythen im Check

    Berlin (ots) - Schatten oder Vorbräunen schützen vor Sonnenbrand? Stimmt das wirklich? Die Stiftung Gesundheitswissen hat fünf Sonnenschutz-Mythen geprüft und klärt darüber auf, wie man die Sonnenstunden guten Gewissens genießen kann. Sommerliche Wärme und Sonnenstrahlen tun den meisten Menschen gut. Doch zu viel Sonne kann auch schädlich sein. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren