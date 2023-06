Columbus Drinks GmbH

Floyd Mayweather, Younes Zarou, Giulia Gwinn - Megastars schwören auf den kalorienarmen Power Drink URUS

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

"Es ist der beste Power Drink der Welt", Boxlegende Floyd Mayweather hat sich festgelegt und pusht sich ab sofort mit URUS zu neuen Bestleistungen. "Wenn du Power willst, brauchst du diesen Drink - genauso wie ich." Und es ist nicht nur Floyd, der nicht mehr auf URUS verzichten kann. Auch Deutschlands erfolgreichster TikToker Younes Zarou ist sich in Sachen Erfrischung sicher: "URUS ist der absolute Game Changer. Erfrischung auf einem neuen Niveau. Mein Drink und der für die beste Community."

Erfolg haben beide Ikonen - Geschmack auch. Wovon Floyd und Younes so schwärmen, ist der einzigartige Power Drink URUS. Die drei starken Flavors Acai- Schwarze Traube, Kiwi-Limette-Apfel und Erdbeer-Ananas Zero enthalten wenig oder gar keinen Zucker, die Vitamine B6, B12, Niacin und Pantothensäure und werden in einer coolen 0,5l Sportscap-Flasche verkauft.

YOU ARE US: Ein Statement, eine Vision!

URUS ist mehr als nur ein Getränk. Es ist ein Lifestyle. Eine Message. Ein Lebensgefühl. YOU ARE US. Wir zusammen sind groß! Wir, das sind bei URUS viele. Fußball-Profi Giulia Gwinn trainiert sich mit URUS zurück zu alter Stärke. Mehr noch: "Mein Support beim Sport: URUS gibt mir Energie, um immer noch einen Schritt mehr zu machen und meine Ziele zu erreichen." Die Liste der URUS-Supporter ist so lang wie exklusiv. Auch Online-Helden wie Knossi und Gamer Brother setzen auf die funktionale Erfrischung von URUS und stehen hinter dem Community-Gedanken: YOU ARE US!

Der Anfang von etwas Großem!

URUS steht in den Startlöchern. Die Grundlagen für etwas Großes sind gelegt. Und es geht noch viel weiter. Ab Juli ist URUS im Handel erhältlich. Im Sommer gehen viele Creator mit URUS on Tour. Streamingevents der Spitzenklasse wie Battle of the Socials am 30.07.2023 in Mainz werden exklusiv von URUS gesponsort, Floyd Mayweathers nächster Fight ist powered by URUS, auf Verkostungs- und Erlebnistouren durch ganz Deutschland verteilen viele URUS-Stars ihr Lieblingsgetränk und auch bei Fußballturnieren und Charityläufen sind die Stars nicht nur live dabei, sondern auch aktiv auf dem Platz und der Strecke.

Alle Termine rund um URUS werden auf Instagram @drinkurus und auf der Website www.drinkurus.com veröffentlicht. Stay tuned - und stay refreshed!

Original-Content von: Columbus Drinks GmbH, übermittelt durch news aktuell