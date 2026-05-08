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SNP étend ses capacités d’IA au traitement des données non structurées

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Heidelberg, Allemagne (ots)

Largement inexploitées par les outils de transformation classiques, les données non structurées représentent environ 80 % du volume de données des entreprises

Oros Data LLC est une entreprise cofondée par SNP et la société new-yorkaise Structify pour développer le traitement évolutif et assisté par l’IA des données non structurées

Cette nouvelle solution enrichit la plateforme Kyano® de SNP en incluant le traitement des données non structurées dans le cadre des opérations de fusion-acquisition ; elle permet ainsi d’accélérer la création de valeur, de réduire les risques opérationnels et réglementaires, et de favoriser une prise de décision plus éclairée

SNP SE, fournisseur majeur de solutions logicielles pour la transformation numérique assistée par l’intelligence artificielle (IA), la migration automatisée des données et la gestion de données dans l’environnement SAP, a créé une coentreprise avec Structify, une société new-yorkaise spécialisée dans l’IA qui développe des solutions pour extraire, contextualiser et traiter des données d’entreprise. La joint-venture récemment créée par les deux partenaires, Oros Data LLC, est dédiée au développement et au déploiement de solutions basées sur l’IA afin de traiter de gros volumes de données d’entreprise non structurées.

SNP et Structify ont pour ambition d’intégrer le traitement assisté par l’IA des données non structurées au cœur des projets de transformation SAP. Selon les analystes du secteur, près de 80 % des informations d‘entreprise sont des données non structurées. Il s’agit notamment d’informations stratégiques comme des contrats, des données sensibles concernant le personnel, des documents informatiques ou bien des réclamations de clients – or celles-ci sont souvent difficilement accessibles et exploitables. Dans le cadre des opérations de fusion-acquisition, un traitement insuffisant de ces données peut exposer les acquéreurs et les vendeurs à des coûts considérables, ainsi qu’à des risques opérationnels et réglementaires. Dans un premier temps, SNP intégrera dans sa plateforme Kyano le traitement des données non structurées pour les scénarios de fusion-acquisition.

« Une gestion inappropriée des données non structurées augmente nettement les risques lors des opérations de fusion-acquisition, une transaction peut perdre jusqu’à 10 % de sa valeur. Depuis plus de 30 ans, nos clients choisissent SNP pour accélérer leurs opérations complexes et réduire les risques. Forts de notre expérience de longue date, nous sommes ravis de proposer cette nouvelle application assistée par l’IA : elle permettra de simplifier et de sécuriser davantage les processus de fusion-acquisition de nos clients », confie Steele Arbeeny, CTO de SNP North America.

« Les données non structurées représentent une composante majeure des informations nécessaires à la bonne gestion opérationnelle des entreprises. Nous voulons exploiter ce potentiel dans le cadre des opérations de fusion-acquisition, tout en protégeant de manière adaptée les informations sensibles telles que les secrets d’entreprise et les données personnelles », complète Alex Reichenbach, CEO de Structify. « La collaboration avec SNP ouvre la voie à l’intégration de ces solutions dans de grands projets de transformation ».

À propos de SNP

SNP (symbole boursier : SHF.DE) est un partenaire de confiance pour les entreprises qui s’appuient sur sa plateforme technologique Kyano®, leader mondial dans son domaine, afin de mener leurs transformations et gagner en agilité métier. Kyano intègre toutes les possibilités techniques et les fonctionnalités de ses partenaires afin d’offrir une approche logicielle globale de la migration et de la gestion des données. Combinée à l’approche Bluefield®, Kyano représente une référence industrielle mondiale pour la réorganisation et la modernisation rapides et sûres des données d’entreprise, en tirant parti d’innovations fondées sur l’IA et découlant de plus de 30 années d’expérience.

Plus de 3000 clients du monde entier, issus de tous les secteurs et de toutes tailles, font confiance à SNP, parmi lesquels 20 sociétés cotées au DAX 40 et plus de 100 entreprises figurant au classement Fortune 500. Le groupe SNP compte plus de 1600 employés répartis dans 34 sites et 23 pays. Sis à Heidelberg, il a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 297 millions d’euros en 2025.

Plus d’informations sur www.snpgroup.com

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