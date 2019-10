INTERLINE Limousinen - und Chauffeurservice: Offizieller Kooperationspartner des bayerischen Automobilherstellers BMW

INTERLINE Limousine Network GmbH

Als offizieller BMW-Kooperationspartner bietet INTERLINE seinen Fahrgästen Exklusivität auf höchstem Niveau. Egal ob die Fahrt zum Flughafen, als Transferservice für Messen oder Konferenzen oder als Shuttle zum Hochzeitstag, INTERLINE gelingt es immer aufs Neue, die Wünsche seiner Kunden zu übertreffen und den Standard im Limousinenservice auf neue Level anzuheben.

Das Unternehmen bietet seinen anspruchsvollen Fahrgästen jederzeit eine den Anlässen und Ansprüchen entsprechende Limousine aus dem BMW-Luxussegment, so bleiben in Sachen Komfort und Technik garantiert keine Wünsche offen.

Nun wächst die INTERLINE-Flotte weiter: Ab sofort steht der neue BMW THE 7 bereit, die 7er Limousine in der Lounge Version - für maximalen Luxus sowie High End Entertainment. Mit dem neuen 7er erlebt der Fahrgast reisen auf höchstem Niveau. Als THE 7 E Version, ist er für klimabewusste Kunden die Limousine der ersten Wahl, denn der THE 7E wartet mit beachtlich niedrigen CO2 Emissionswerten auf. So kann jede Fahrt besonders klimabewußt angetreten werden.

Zusätzlich zu den neuen 7er Modellen wird das Angebot bei INTERLINE um den neuen 5er, den X5 und in wenigen Tagen auch um den neuen X7 in Luxusaustattung ergänzt.

Mit den neuen Fahrzeugen in der Flotte kann auch in Zukunft sichergestellt werden, dass sich die Gäste, die den INTERLINE Limousinenservice nutzen, von der ersten Sekunde an wohlfühlen, ganz nach dem Motto Arrive with a smile!

Über INTERLINE

Die INTERLINE Limousine Network GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist seit über 25 Jahren auf die exklusive, professionelle Beförderung von Einzelpersonen und Gruppen spezialisiert, die ausschließlich mit festangestellten Fahrern und eigenen Fahrzeugen erfolgt. Zu den Geschäftsfeldern gehören neben dem klassischen Limousinen- und Chauffeurservice auch Busservice, Aircraft Charter und Global Transportation sowie Events. Zusätzlich zu den zwölf Standorten in Deutschland bietet das Unternehmen seine Services in Zusammenarbeit mit Carey International in über 1.000 Städten weltweit an. Mit 120 Mitarbeitern erwirtschaftet die INTERLINE Gruppe in Deutschland einen Jahresumsatz von rund 12,5 Mio. Euro und gehört zu den führenden Anbietern klassischer Limousinenservices.

