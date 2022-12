Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Das schönste Geschenk zu Weihnachten ist Zeit

In der Lübecker Bucht gibt es Gutscheine für gemeinsame Zeit und schöne Erlebnisse am Meer

Bild-Infos

Download

Scharbeutz (ots)

Das Jahr befindet sich auf der Zielgeraden zum Weihnachtsfest. Für alle, die kurzfristig noch auf der Suche nach Geschenken für ihre Lieben sind, gibt es von der Ostsee aus der Lübecker Bucht ein paar Geschenktipps mit denen gemeinsame Zeit, ein bisschen Urlaubsfeeling und maritimes Flair verschenkt werden kann.

Das Wertvollste, das man schenken kann, ist gemeinsame Zeit und schöne Erlebnisse. Zusammen Neues entdecken, besondere Momente teilen und das vor dem Hintergrund von Strand und Meer - das ermöglichen die Erlebnis-Gutscheine aus der Lübecker Bucht. Sie sind im Wert von 10, 25 oder 50 Euro erhältlich, können unkompliziert und kurzfristig online bestellt und selbst ausgedruckt beziehungsweise per Post zugestellt werden. Die Erlebnis-Palette reicht von Lamawanderungen am Winterstrand über stimmungsvolle Fackelwanderungen am Meer, Bernsteinführungen, bei denen man unter Anleitung eines Naturguides selbst Bernstein sucht, bis hin zu Social Dog Walks mit einer professionellen Hundetrainerin. Die Erlebnis-Gutscheine der Lübecker Bucht gibt es online unter www.luebecker-bucht-ostsee.de/erlebnisse

Ein ganz besonderes Erlebnis verspricht auch eine Übernachtung im Schlafstrandkorb - mit Wellenrauschen zum Einschlafen und Sternenleuchten über der Ostsee. Hiermit erhält man die Lizenz zu blieben, wenn alle anderen abends den Strand verlassen und am nächsten Morgen wartet das nächste exklusive Stranderlebnis schon auf die Strandschläfer, wenn sie als Erste bei Morgensonne in die Ostsee springen. Gutscheine gibt es unter www.luebecker-bucht-ostsee.de/schlafstrandkorb

Für ein bisschen Ostseefeeling im Alltag und zu Hause sorgen die Seebrückenholz-Produkte der Lübecker Bucht. Aus dem Holz der abgebauten Seebrücken der Ostseebäder Scharbeutz und Haffkrug wurden in limitierter Auflage nachhaltige, maritime Wohnaccessoires und Schlüsselanhänger handgefertigt, die online im Seebrückenholz-Shop der Lübecker Bucht bestellt werden können: www.shop.seebrueckenholz.de

Auf ambitionierte Freizeitsportler wartet im Mai 2023 die Rennradwoche Lübecker Bucht. Hierbei geht es mit geführten Trainings und in unterschiedlichen Leistungsgruppen die Küste entlang und durch das hügelige Binnenland. Tickets für die Rennradwoche können ab dem 15.12.2022 online gebucht werden und landen noch rechtzeitig als Weihnachtsgeschenk unter dem Tannenbaum: https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/rennradwoche

Original-Content von: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, übermittelt durch news aktuell