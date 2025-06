Picnic

Europas größtes E-Food Lager geht in Oberhausen an den Start

Picnic investiert 150 Mio. EUR in den Technologiesprung im Online-Handel

Ministerpräsident Wüst: "Beispielhaft für die Innovationskraft in NRW"

Mit der heutigen Eröffnung seines robotisierten Fulfillment-Centers (FCA) in Oberhausen setzt der Online-Supermarkt Picnic einen neuen Standard in der europäischen Lebensmittellogistik. Die 150-Millionen-Euro-Investition schafft nicht nur Europas leistungsfähigstes E-Food-Lager, sondern ermöglicht es Picnic, noch mehr Kunden in bester Qualität zu beliefern. Ministerpräsident Hendrik Wüst eröffnete das FCA symbolisch, indem er das erste Produkt für eine Kundenbestellung packte.

Technologie-Revolution auf 50.000 Quadratmetern

Das FCA setzt neue Maßstäbe: 1.500 Hochleistungsroboter bewegen sich entlang von 21 Kilometern Fördertechnik durch drei vollautomatisierte Klimazonen von -18°C bis +20°C. Das Herzstück bildet eine vollständig eigenentwickelte Software-Plattform, die alle Roboterbewegungen in Echtzeit koordiniert - entwickelt von 100 Picnic Ingenieur:innen über zwei Jahre hinweg. "Unser FCA setzt global einen neuen Maßstab", erklärt Frederic Knaudt, Mitgründer von Picnic Deutschland. "Damit werden wir in Zukunft noch mehr Familien ihren Wocheneinkauf zum besten Preis, zuverlässig, in bester Qualität und nachhaltig nach Hause liefern."

Wirtschaftskraft für die Region

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalens Hendrik Wüst betonte bei der feierlichen Eröffnung vor rund 180 Gästen: "Nordrhein-Westfalen ist der stärkste Handelsstandort Deutschlands. Große Handelsketten haben traditionell ihren Standort bei uns. Auch die neuen Formen des Handels finden bei uns ein Zuhause. In Oberhausen wird in die Zukunft investiert. Der neue Standort von Picnic steht beispielhaft für die Innovationskraft, die Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet auszeichnet. Die hochmoderne Niederlassung ermöglicht innovative Prozesse und hohe Effizienz unter dem Einsatz moderner Technologien. Die lebensmittelverarbeitende Wirtschaft ist eine tragende Säule der Wertschöpfung in Nordrhein-Westfalen. Damit das so bleibt, braucht es gezielte Strategien und mutige Investitionen vor Ort - für eine attraktive, wettbewerbsfähige und zukunftsfähige Entwicklung."

Das FCA wird wöchentlich über 150.000 Familien im Ruhrgebiet versorgen und schafft bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze. Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen Daniel Schranz ergänzt: "Das neue Picnic-Zentrum bringt nicht nur modernste Technologie nach Oberhausen, sondern vor allem echte Zukunftsperspektiven für viele Menschen - mit bis zu 1.000 neuen Arbeitsplätzen. Hier wächst die wirtschaftliche Zukunft auf Oberhausens industrieller Vergangenheit, das ist erarbeiteter, umgesetzter, gelebter Strukturwandel."

Meilenstein für Picnic

Für Picnic markiert das FCA einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zum führenden europäischen Online-Supermarkt. Die vollautomatisierte Anlage ermöglicht es dem Unternehmen, seine ambitionierten Wachstumspläne zu realisieren und gleichzeitig die Servicequalität weiter zu steigern.

Kernmerkmale des FCA:

Purpose-Built-Architektur: Gebäude von Picnic selbst für Vollautomatisierung konzipiert

1.500 autonome Shuttle-Roboter für maximale Effizienz

Cloud-First-Steuerung mit mehrfachen täglichen Updates im laufenden Betrieb

Nahtlose Integration verschiedener Temperaturbereiche für alle Produktkategorien

Wachstumskurs setzt sich fort

Neben dem signifikanten Ausbau der Kapazität durch die FCA-Eröffnung, expandiert Picnic konsequent weiter: Zuletzt ging der Online-Supermarkt in Bayern an den Start, um zusätzlich 350.000 Haushalte im Großraum Nürnberg zu beliefern. Die kürzlich erfolgte Integration von Thermomix® Cookidoo®-Rezepten in die Picnic-App unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens mit dem Ziel, das Einkaufen und Kochen im Alltag zu vereinfachen.

Über Picnic

Picnic ist Europas am schnellsten wachsender Online-Supermarkt - mit einem klaren Ziel: Familien im Alltag Zeit und Geld zu sparen. Das gelingt mit einem einfachen, aber überzeugenden Konzept: kostenlose Lieferung, über 10.000 Produkte zum Supermarktpreis und das alles emissionsfrei mit einer eigenen Elektro-Flotte. Möglich wird das durch Picnics selbst entwickelte Lieferprinzip, inspiriert vom traditionellen Milchmann - smart geplant und nachhaltig umgesetzt. Gegründet 2015 in den Niederlanden, ist Picnic seit 2018 auch in Deutschland aktiv und seit 2021 in Frankreich. Picnic expandiert deutschlandweit und liefert bereits in über 230 Städten - mit mehr als 2.300 eigenen E-Flitzern. Seit 2024 können Kund:innen komplette Rezepte mit einem Klick bestellen - seit Mai 2025 erstmals auch Original-Rezepte von Thermomix® Cookidoo®.

