Ausgezeichnet nachbarschaftlich: Die 16 Landessiegerprojekte des Deutschen Nachbarschaftspreises 2023 stehen fest

Heute gibt die nebenan.de Stiftung die Siegerprojekte des Deutschen Nachbarschaftspreises in den 16 Bundesländern bekannt. Der Preis würdigt den herausragenden Einsatz engagierter Menschen, die Tag für Tag das offene, lebendige und solidarische Miteinander in ihren Nachbarschaften stärken.

Sie verwandeln verödete Flächen in lebhafte Treffpunkte, schaffen ein Zuhause für geflüchtete Menschen und nehmen Mobilität auf dem Land selbst in die Hand - mit ihrem besonderen Engagement haben die diesjährigen Landessiegerprojekte die unabhängigen Expert:innenjurys überzeugt und konnten sich gegen 80 nominierte Projekte durchsetzen. Die engagierten Nachbar:innen machen deutlich, dass auch im Kleinen Lösungen für die Herausforderungen unserer Gesellschaft liegen und sind inspirierende Vorbilder für Nachbarschaften in ganz Deutschland. Die Projekte und Initiativen erhalten ein Preisgeld von je 2.000 Euro und werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 8. November in Berlin geehrt.

"Die Landessiegerprojekte sind leuchtende Beispiele dafür, wie sich Menschen zusammenfinden, um ihre Nachbarschaften zu lebenswerten Orten der Begegnung zu machen. Besonders in Zeiten wie diesen ermutigen uns die Initiativen, aktiv unser direktes Umfeld zu gestalten." - Katharina Roth, Geschäftsführerin der nebenan.de Stiftung.

Hauptförderer ist in diesem Jahr erstmals die Deutsche Postcode Lotterie:

"Wir fördern Gemeinschaft und unterstützen die Vielfalt des Engagements in Nachbarschaften. Denn was da im Kleinen Großartiges beginnt und sich entwickelt, spiegelt die Vielfalt und Stärke unserer Gesellschaft wider. Und genau das sieht man bei den inspirierenden bewegenden Projekten des Nachbarschaftspreises, die uns zeigen, dass jeder aktiv in seinem Umfeld Zukunft gestalten kann." - Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie.

Unterstützt wird der Preis außerdem durch unsere langjährigen Förderer, den Deutschen Städtetag, die Diakonie Deutschland, EDEKA und die Wall GmbH. Hierzu Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland:

"Menschen begegnen sich in der Nachbarschaft und werden gemeinsam aktiv. Die Projekte des Deutschen Nachbarschaftspreises stiften Gemeinsinn, sorgen für mehr Lebensqualität und wirken gegen Einsamkeit. Wir unterstützen den Deutschen Nachbarschaftspreis, denn was im Kleinen geschieht hat eine große Bedeutung für eine vielfältige Gesellschaft und eine lebendige Demokratie."

Über den Deutschen Nachbarschaftspreis:

Der Deutsche Nachbarschaftspreis zeichnet Nachbarschaftsprojekte mit Vorbildcharakter aus, bei denen sich Menschen für ihr lokales Umfeld einsetzen und das Miteinander stärken. Er wurde von der nebenan.de Stiftung erstmals 2017 ins Leben gerufen und ist mit 57.000 Euro dotiert. Mitreißender Höhepunkt ist in jedem Jahr die feierliche Preisverleihung in Berlin. Am Abend der Preisverleihung gibt die nebenan.de Stiftung neben der Ehrung der 16 Landessiegerprojekte die fünf Siegerprojekte in den Themenkategorien Generationen, Kultur & Sport, Nachhaltigkeit, Öffentlicher Raum und Vielfalt bekannt. Diese würdigt der Deutsche Nachbarschaftspreis mit einem Preisgeld von je 5.000 Euro. Die Auswahl der Siegerprojekte treffen Expert:innenjurys, die sich aus Vertreter:innen der Förderer, der Vorjahressiegerprojekte sowie Expert:innen aus der Zivilgesellschaft zusammensetzen.

Über die nebenan.de Stiftung:

Die nebenan.de Stiftung ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendiges Miteinander. Die Stiftung kooperiert mit einem großen Netzwerk von Partner:innen in ganz Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Neben dem Deutschen Nachbarschaftspreis und dem Tag der Nachbarn initiiert die Stiftung seit 2022 den Ideenwettbewerb Klimaschutz nebenan.

Über die Deutsche Postcode Lotterie:

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine große deutsche Soziallotterie, bei der nicht nur ganze Nachbarschaften gewinnen können, sondern jeder auch gleichzeitig etwas Gutes tut, denn es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

