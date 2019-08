mWS myWorld Solutions AG

All in One Drinks für die Philippinen

Graz (ots)

Organic+, die Child & Family Foundation und die Greenfinity Foundation starten eine neue Langzeitkooperation. Zum Auftakt der Zusammenarbeit erhielten mangelernährte Schüler auf den Philippinen eine Vitaminkur in Form des hochwertigen Organic+ All in One Drinks.

Möglichst vielen Menschen zu einem gesünderen, selbstbestimmteren Leben zu verhelfen, ist eine Vision, die den Spezialisten für Nahrungsergänzungsmittel, Organic+, sowie die Child & Family Foundation und die Greenfinity Foundation verbindet. Sie ist auch die Basis einer neuen, nachhaltigen Langzeitkooperation, in deren Verlauf Organic+ die Arbeit der beiden gemeinnützigen Vereine mit einem Euro für jedes verkaufte Produkt unterstützt.

Ein Vitaminpräparat aus hochwertigen Zutaten

Zum Auftakt dieser starken Partnerschaft spendete Organic+ ein hochkonzentriertes Vitaminpräparat, den hauseigenen All in One Drink, für besonders mangelernährte Schüler der San Roque Elementary School auf den Philippinen. Im Rahmen ihres 2011 gestarteten Bildungsprojekts an dieser Schule, setzen die beiden Vereine dort bereits seit dem Jahr 2013 erfolgreich ein Ernährungsprogramm um, das nun durch den All in One Drink um eine zusätzliche Vitaminkur ergänzt werden konnte. Auf der Basis von rotem Traubensaftkonzentrat und Acerola-Fruchtpulver kommt das Präparat völlig ohne Zuckerzusatz, Konservierungsstoffe und Alkohol aus, und ist durch seine Darreichungsform bestens für Kinder geeignet. Der Drink enthält insgesamt 13 lebensnotwendige Vitamine und zehn Mineralstoffe.

"Bereits der Auftakt unserer Kooperation zeigt, auf welch vielfältige Weise diese Zusammenarbeit unseren Projekten zugutekommt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Organic+ einen Partner gewinnen konnten, der unsere Arbeit nicht nur finanziell, sondern auch durch umfangreiches Fachwissen und Know-how unterstützen kann" , zeigt sich Nina Passegger, Obfrau des Vereins Child & Family Foundation, von der neuen Partnerschaft begeistert.

Ein nachhaltiges Ernährungsprogramm für eine ganze Region

Das Ernährungsprogramm der Child & Family Foundation und der Greenfinity Foundation ermöglicht nicht nur mangelernährten Schülern täglich eine warme Mahlzeit, sondern bindet auch deren Eltern und die Lehrerschaft aktiv mit ein. Das Ziel des Programms ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Schulküche selbst wird in Zusammenarbeit mit Lehrern und Eltern betrieben, die Zutaten stammen aus einem von der Greenfinity Foundation angelegten biologischen Garten, der von den Schülern als Teil des Unterrichts gepflegt wird. Die Schüler lernen auf diese Weise, wie man nachhaltige Gartenarbeit betreibt und auch die Eltern werden mit einbezogen und lernen in Workshops, was einen biologischen Gartenbau und eine gesunde Ernährung ausmacht. Der Überschuss an Lebensmitteln wird zugunsten der Schule an die Bevölkerung verkauft. Durch all diese Maßnahmen hat sich die Ernährungssituation vieler Familien in der Region seit Beginn des Projekts entscheidend zum Positiven verändert.

Über den Verein Child & Family Foundation

Die Child & Family Foundation ist ein karitativer Verein mit Sitz in Graz, der sich unter dem Motto "Bildung. Chancen. Zukunft." international für die Unterstützung und Förderung bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Familien einsetzt. In den vergangenen Jahren konnte der Verein rund 90 Bildungs- und Hilfsprojekte in 40 Ländern umsetzen und auf diese Weise das Leben von Tausenden Kindern und deren Familien zum Positiven verändern.

Über den Verein Greenfinity Foundation

Die Greenfinity Foundation ist ein karitativer Verein mit Sitz in Graz, der sich unter dem Motto "Gemeinsam für die Welt. Gemeinsam für morgen." für nachhaltige Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt einsetzt. Der Verein unterstützt auch Maßnahmen zum effektiven Klimaschutz, zur Erhaltung von natürlichen Lebensräumen und zur Verringerung von Treibhausgasen in der Atmosphäre.

Über Organic+

Die Produkte von Organic+ unterstützen den Körper auf natürliche Weise. In den Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetikartikeln treffen erprobte Rezepturen und hochwertige Wirkstoffe aufeinander, die dem Körper dabei helfen, die Leistungsfähigkeit, Vitalität und das Wohlbefinden zu steigern. Organic+ setzt ganz auf die Heilkräfte der Natur und hat das Jahrtausende alte Wissen der Naturheilkunde an die heutigen Bedürfnisse des Menschen angepasst. Nur so können die hochwertigen Produkte die Gesundheit wirksam und verträglich unterstützen.

