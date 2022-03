Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Digitale Karrieremesse: Schwarz Gruppe lädt zur zweiten future_con. für Studenten ein

Neckarsulm (ots)

Bereits zum zweiten Mal veranstalten die Schwarz Dienstleistungen zusammen mit den Handelssparten der Schwarz Gruppe, Lidl und Kaufland, die future_con. Studenten und Absolventen aller Studien- und Fachrichtungen sind dazu eingeladen, am Dienstag, 5. April 2022, von 13 bis 18 Uhr an der digitalen Karrieremesse teilzunehmen.

Auf einem virtuellen 360-Grad-Campus präsentieren verschiedene Fachbereiche von Lidl, Kaufland und den Schwarz Dienstleistungen Vorträge, Interviews und vieles mehr. Die Hauptbühne bietet ein abwechslungsreiches Programm, das Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche der Schwarz Gruppe gibt. Das Themenspektrum reicht von Führungskompetenzen über Digitalisierung bis hin zu Nachhaltigkeit. In einem separaten Event-Bereich, der sogenannten Recruiting-Lounge, erwarten die Besucher interessante Jobvorstellungen, Informationen zu Einstiegsmöglichkeiten während und nach dem Studium sowie Bewerbungstipps aus erster Hand. Die Teilnehmer können per Live-Chat mit den Recruitern und Referenten in Kontakt treten, um beispielsweise spontan ihre Fragen zu den Vorträgen zu stellen.

Der 360-Grad-Campus öffnet bereits fünf Tage vor dem Event. Die Besucher haben so die Möglichkeit, sich im Vorfeld virtuell umzuschauen oder optional einen der limitierten Einzelgesprächstermine mit einem Recruiter zu buchen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist ab sofort möglich.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.gruppe.schwarz.

Weitere Informationen zur Anmeldung sowie zum Programm der future_con finden Sie unter www.jobs.schwarz/futurecon.

Original-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell