EU-Kommissar Karmenu Vella besucht Recyclingwerk - "Plastik einen Wert geben"

Übach-Palenberg/Neckarsulm

"Nach eingehender Besichtigung der Recyclinganlage der Schwarz Gruppe hier in Übach-Palenberg bin ich erfreut zu sehen, dass die praktische Anwendung der Plastikstrategie der Europäischen Kommission beginnt, Gestalt anzunehmen", erklärte Karmenu Vella, EU-Kommissar für Umwelt, Fischerei und Meerespolitik, heute nach seinem Besuch des Recycling- und Kunststoffwerks PET Recycling West GmbH (PRW) der Schwarz Gruppe im nordrhein-westfälischen Übach-Palenberg. Der Besuch stand im Kontext der EU-weiten Gesetzgebung zur Reduzierung des Plastikverbrauchs. Auf diesem Sektor unternimmt die Schwarz Gruppe, zu der unter anderem die beiden Handelsketten Lidl und Kaufland gehören, seit Jahren besondere Anstrengungen. Massiv treibt sie die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft und zur wirtschaftlicheren Verwendung von Plastik voran.

Als eines von drei Kunststoff- und Recyclingwerken der Produktionsbetriebe der Schwarz Gruppe spielt das Recyclingwerk in Übach-Palenberg innerhalb dieser Strategie eine zentrale Rolle. In dem Werk, das rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, wird aus zurückgeführten PET-Pfandflaschen lebensmitteltaugliches Regranulat gewonnen und zu neuen Flaschenrohlingen weiterverarbeitet. Erst Anfang 2019 wurde die Produktionskapazität durch die Inbetriebnahme einer neuen Anlage um mehr als 10.000 Tonnen PET-Regranulat erhöht und dadurch die Kapazität des Werks nahezu verdoppelt. Jährlich werden jetzt bis zu ca. eine Milliarde PET-Flaschen vor Ort recycelt.

Gesetzliche Hürden beim Einsatz von Recycling-Material senken

Mit den Kapazitäten in den Bereichen Produktion, Handel und Recycling hat es die Schwarz Gruppe wie kein Lebensmittel-Einzelhändler sonst in der Hand, Wertstoffe im geschlossenen Kreislauf zu führen. Den PET-Wertstoffkreislauf hat sie bereits seit 2010 aufgebaut. Alle bei Lidl zurückgegebenen Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkeflaschen werden in den Kunststoff- und Recyclingwerken des Unternehmens zu neuen PET-Flaschen weiterverarbeitet. Danach werden sie in den eigenen Getränkewerken wieder befüllt und anschließend an die Lidl-Filialen ausgeliefert. In den PET-Flaschen wird dabei durchschnittlich mehr als 50 Prozent Recyclingmaterial eingesetzt. Einige Produkte bestehen sogar zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff.

"Durch den Einsatz von Recyclingmaterial und die Verringerung der Flaschengewichte sparen wir über 55.000 Tonnen PET-Neumaterial und mehr als 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und zur Verringerung des Plastikverbrauchs im Rahmen unserer Strategie REset Plastic", betont Gerd Chrzanowski, Vorstandsvorsitzender der Schwarz Beteiligungs KG. Diese Plastikstrategie ist ein ganzheitlicher, umfassender Ansatz und besteht aus fünf Handlungsfeldern: Von der Vermeidung über die Wiederverwertung, das ressourcenschonende Design und die Beseitigung von Plastikmüll aus der Umwelt reicht sie bis zur Innovation und Aufklärung. Die Ziele sind ehrgeizig: Bis zum Jahr 2025 soll der Plastikverbrauch bei Lidl und Kaufland länderübergreifend um 20 Prozent reduziert werden.

Um die Entwicklung in Richtung Kreislaufwirtschaft weiter zu forcieren, müsse jedoch auch die Politik aktiv für bessere Rahmenbedingungen sorgen. "Wir brauchen geringere gesetzliche Hürden für die Nutzung von Recyclingmaterial im Lebensmittelbereich", forderte Chrzanowski. EU-weit müssten Sammelsysteme installiert und Plastik einen Wert gegeben werden. EU-Kommissar Vella sicherte Unterstützung zu: "In der EU Plastikstrategie haben wir unsere Vision einer nachhaltigeren Kunststoffwirtschaft aufgezeigt. Die Schwarz Gruppe ist Teil unserer Bemühungen, die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien in Lieferketten zu stärken, um dadurch in Europa Wertschöpfung, Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen."

Über die Schwarz Gruppe:

Die Schwarz Gruppe ist ein international führendes Handelsunternehmen mit weltweit über 400.000 Mitarbeitern, über 11.700 Filialen und Fachmärkten in 30 Ländern. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von über 96,7 Milliarden Euro. Die im baden-württembergischen Neckarsulm beheimatete Unternehmensgruppe setzt sich im Kern aus den beiden Handelssparten Lidl und Kaufland zusammen.

Über das Handelsgeschäft hinaus hat sie ihr Portfolio kontinuierlich um Produktionskapazitäten für Lebensmittel erweitert, die über die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG hergestellt werden. Aktuell sind dies hochwertige Eigenmarken-Produkte in den Bereichen Schokolade, Trockenfrüchte, Backwaren, Speiseeis sowie Mineralwasser und Erfrischungsgetränke. Dies beinhaltet auch das PET-Flaschenrecycling.

Seit vielen Jahren engagiert sich die Schwarz Gruppe in der Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung von Wertstoffen. Die Vertriebsmarke PreZero ist der gruppenweite Entsorgungs- und Recyclingdienstleister. Mit einer eigenen Plastikstrategie ("REset Plastic"), die 2018 ins Leben gerufen wurde, hat sich das Unternehmen als erste Handelsgruppe in Deutschland dazu verpflichtet, den Plastikanteil in der Produktion und im Handelsgeschäft signifikant zu reduzieren und die Sammel- und Recyclingquoten unter Einsatz modernster Technologien weiter zu steigern - und somit aus Abfällen von heute Rohstoffe von morgen zu machen und Wertstoffkreisläufe zu schließen.

