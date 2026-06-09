Constantin Film

Aliens in Mecklenburg-Vorpommern

Die Kleinen Brüder und Constantin Film drehen gemeinsam Kinofilm

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München (ots)

Die Kleinen Brüder produzieren zusammen mit Constantin Film ihren ersten Kinofilm: "Aliens over Meck-Pomm" soll im Herbst gedreht werden. Regie führen Bruno Alexander und Emil Belton, die das Drehbuch zusammen mit Oskar Belton geschrieben haben. Constantin Film ist Co-Produzent und Verleiher.

Die Kleinen Brüder: "Unser erster Kinofilm soll so richtig reinhauen und dafür ist Constantin Film der perfekte Partner. Wir lernen sehr viel Neues von ihnen, aber sie lassen uns auch an den richtigen Stellen genug Freiraum, damit unsere Handschrift bleibt. Wir haben extrem Bock auf Kino. Jetzt geht's erst richtig los!"

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Die Kleinen Brüder gehören zu den spannendsten Kreativteams, die ich kenne. Wer auf die Idee kommt, Aliens nach Mecklenburg-Vorpommern zu schicken, braucht entweder sehr viel Mut oder sehr viel Talent - im Fall der Kleinen Brüder ganz offensichtlich beides. Wir freuen uns sehr, ihren ersten Kinofilm gemeinsam ins Kino zu bringen."

Inhalt: In dem mecklenburgischen Dorf Lebin-Ausbau stürzt ein Raumschiff ab. Was folgt, ist weniger Science-Fiction als vielmehr eine präzise Bestandsaufnahme des ländlichen Zusammenlebens: Eine verschlafene, zerstrittene Gemeinde sieht sich plötzlich mit fünf Aliens konfrontiert und muss feststellen, dass diese das kleinste ihrer Probleme sind. Denn während die Fremden aus dem All noch orientierungslos durch Lebin-Ausbau stolpern, offenbart das Dorf sein eigentliches Gesicht: Misstrauen, Ressentiments und jene besondere Form der Sturheit, die in kleinen Gemeinden zur Kunstform erhoben wird. Der ohnehin fragile Dorffrieden gerät endgültig außer Kontrolle.

Das kreative Team hinter "Die Discounter" - bestehend aus Bruno Alexander ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke") sowie den Brüdern Emil und Oskar Belton - bringt sein einzigartiges Gespür für absurden, realitätsnahen Humor und improvisierte Situationskomik auf die große Leinwand. "Aliens over Meck-Pomm" sprüht vor Absurdität und bevölkert die Leinwand mit schrägen und realistischen Figuren, die in keinem anderen Film ihren Platz finden würden. Als Satire über die (Nicht-)Gemeinschaft einer kleinen Gemeinde liefert der Film genau die Art von Geschichte, auf die die "Discounter"-Fans gewartet haben.

Die MOIN Filmförderung und die MV Filmförderung unterstützen "Aliens over Meck-Pomm"; weitere Förderungen sind beantragt. Der Kinostart ist für 2027 geplant.

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