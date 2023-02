Constantin Film

Gropiusstadt steht noch: SONNE UND BETON feiert Premiere in Neukölln

SONNE UND BETON genau dort, wo alles angefangen hat: Am Abend feierte die Bestsellerverfilmung von David Wnendt nach dem gleichnamigen Roman von Felix Lobrecht eine Premiere im UCI Luxe, wie sie wohl nicht nur die Gropiusstadt bisher noch nicht erlebt hat. Unter dem Jubel hunderter Fans betraten Cast und Crew den orangenen Teppich in den Gropius Passagen, neben den vier Hauptdarstellern Levy Rico Arcos, Vincent Wiemer, Rafael Luis Klein-Heßling, Aaron Maldonado-Morales, die im Film ihr Kinodebüt geben, natürlich auch Felix Lobrecht, der zusammen mit Regisseur David Wnendt das Drehbuch schrieb. Mit dabei waren auch Luvre47, der u.a. den Titelsong beisteuerte, Franziska Wulf sowie die Gaststars Lucio101, Chapo (AOB), Almani (AOB), Olexesh, NNOC, Juju und Azzi Memo. Neben vielen Komparsen und Crew-Mitgliedern waren natürlich auch David Wnendt, Produzent Fabian Gasmia und Co-Produzent Christoph Müller (Constantin Film) gekommen, um den Film zu präsentieren.

In den voll besetzten Kinosälen war die Stimmung schon vor dem Screening sensationell, angeheizt von Felix Lobrecht, der die Premierengäste in allen Sälen begrüßte. Nach dem Film, der ebenso intensiv wie kompromisslos ein eindrückliches Bild von Berlin-Neukölln als Brennpunkt sozialer Ungerechtigkeit zeichnet, zeigten sich die Premierengäste sichtlich berührt und begrüßten das Filmteam unter großem Applaus auf der Bühne.

Außergewöhnlich war auch der Auftritt der SONNE UND BETON-Crew am vergangenen Samstag - Weltpremiere feierte der Film nämlich als feierliches Gala-Screening auf der 73. Berlinale. Im Beisein von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey, die gemeinsam mit Cast und Crew stilecht mit einem historischen Doppeldecker-Bus der Linie 172 am Roten Teppich vorfuhr, wurde der Teppich komplett gestürmt, inklusiver Boombox, aus der der Soundtrack zu SONNE UND BETON für den richtigen Vibe sorgte.

Und schon hier zeigten sich Publikum und Presse gleichermaßen begeistert von David Wnendts neuestem Regiewerk.

Am 2. März startet SONNE UND BETON dann auch bundesweit in den Kinos.

Vorher haben Fans noch die Gelegenheit, das Filmteam live zu erleben, denn: SONNE UND BETON geht auf große Kinotour durch Deutschland!

Inhalt: Berlin-Gropiusstadt im Rekordsommer 2003. In den Parks stinkt es nach Hundescheiße, überall Scherben, in den Ecken stehen Dealer. Wer hier lebt, ist Gangster oder Opfer. Lukas (Levy Rico Arcos), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Julius (Vincent Wiemer) sind solche Opfer. Kein Geld fürs Schwimmbad, kein Glück in der Liebe und nur Stress zu Hause. Als sie im Park Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisierende Dealer. Die verprügeln Lukas und wollen 500 Euro Schutzgeld. Wie soll Lukas das Geld auftreiben? Sein neuer Klassenkamerad Sanchez (Aaron Maldonado-Morales) hat eine Idee: Einfach in die Schule einbrechen, die neuen Computer aus dem Lager schleppen und verkaufen. Dann sind sie alle Geldsorgen los. Der Plan gelingt. Fast.

SONNE UND BETON ist eine Seven Elephants Produktion in Co-Produktion mit Constantin Film. Produziert wurde der Film von Fabian Gasmia und David Wnendt mit Christoph Müller als Co-Produzent, Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Regie führte David Wnendt, der gemeinsam mit Felix Lobrecht auch das Drebuch schrieb. Der Film wurde gefördert durch Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Filmförderungsanstalt (FFA), Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Creative Europe Media Programme der Europäischen Union und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

Kinostart: 2. März 2023 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Levy Rico Arcos, Vincent Wiemer, Rafael Luis Klein-Heßling, Aaron Maldonado-Morales, Luvre47, Jörg Hartmann, Lucio101, Wael Alkhatib u.v.m.

Produzenten: Fabian Gasmia, David Wnendt

Co-Produzent: Christoph Müller

Executive Producer: Martin Moszkowicz

Drehbuch: David Wnendt, Felix Lobrecht

Regie: David Wnendt

