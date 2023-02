Schüler Helfen Leben

Freiwillig engagiert für junge Menschen aus der Ukraine

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist Schüler Helfen Leben gemeinsam mit Projektpartnern vor Ort aktiv geworden

Bild-Infos

Download

Neumünster (ots)

Bereits kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war für die größte jugendlich geführte Hilfsorganisation Deutschlands, Schüler Helfen Leben, klar, dass sie nicht tatenlos zusehen wollen. Schließlich geht es bei der Organisation schon seit 1992 darum, dass junge Menschen Gleichaltrige in schwierigen Lebenslagen unterstützen: Das war in den 1990er Jahren während der Kriege in Ex-Jugoslawien der Fall, ebenso wie in den letzten zehn Jahren im Kontext des Syrien-Konflikts. Und es gilt auch jetzt.

Von klassischen Hilfsgütern bis psychosoziale Betreuung

Schnell wurden lokale Partner in Polen, der Republik Moldau und in der Ukraine selbst gefunden, mit denen geflüchtete Menschen sowie Binnenvertriebene durch klassische Hilfsgüter unterstützt werden konnten. Mittlerweile wurde darüber hinaus ein besonderes Augenmerk auf psychosoziale Betreuung für Kinder und Jugendliche gelegt, die ganz besonders unter der Situation des Krieges leiden. Die dazu gehörenden Freizeit- und Bildungsangebote werden aktuell mit einer lokalen Partnerorganisation an acht unterschiedlichen Standorten in der Ukraine umgesetzt.

Von Jugendlichen für Jugendliche

Besonders dabei ist, dass die Organisation Schüler Helfen Leben von jungen Menschen geführt und mitgestaltet wird. So besteht bspw. der Rat, das Leitungsgremium von Schüler Helfen Leben, ausschließlich aus jungen Engagierten. Außerdem arbeiten im Büro in Neumünster sechs Freiwillige, die dort ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren. Im Zentrum ihrer Arbeit steht der jährlich stattfindende Soziale Tag. Hierbei handelt es sich um ein bundesweites Aktionsformat, bei dem Schüler*innen die Schule für einen Tag gegen einen Arbeitsplatz ihrer Wahl tauschen und ihren Lohn für Gleichaltrige spenden - seit letztem Jahr auch für Projekte in die Ukraine.

Junges Engagement zeigt Wirkung

Kira Horn (18), aktuelle FSJlerin bei Schüler Helfen Leben, die 2022 eines der Projekte in der Republik Moldau besucht hat, erzählt: "Der Besuch in Moldau war sehr eindrücklich. Es ist beachtlich, wie viel Durchhaltevermögen und Kraft die ehrenamtlichen Helfer*innen vor Ort haben. Durch die Einnahmen des Sozialen Tages 2022 konnten viele ukrainische Geflüchtete mit dem nötigsten versorgt werden und ein vorübergehendes oder neues Zuhause finden".

Persönliche Ideen einbringen und eigene Projekte verwirklichen

Im Juli 2023 gibt es für sechs Jugendliche erneut die Möglichkeit, ein solches FSJ zu machen und Schüler Helfen Leben bei der Arbeit in der Ukraine, in Südosteuropa und in Jordanien zu unterstützen. Für Carolin Kolbe (19), aktuelle FSJlerin, ist die Besonderheit des Freiwilligendienstes bei Schüler Helfen Leben, dass ich nicht nur Hilfskraft bin, sondern selbst Verantwortung übernehmen, meine persönlichen Ideen einbringen und eigene Projekte verwirklichen kann".

Bewerbungen für ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Schüler Helfen Leben sind über fsj.shl.info bis zum 12. Februar möglich.

Über den Sozialen Tag

Das Aktionsformat des Sozialen Tages existiert seit 1998 in Schleswig-Holstein und seit 2006 in ganz Deutschland. Seitdem haben fast zwei Millionen Schüler*innen am Sozialen Tag teilgenommen. Innerhalb der letzten 20 Jahre wurden über 30 Millionen Euro in mehr als 130 Jugend- und Bildungsprojekten eingesetzt. Schüler*innen haben die Möglichkeit, selbst organisiert in ihren Traumberuf reinzuschnuppern und engagieren sich nebenbei über nationale Grenzen hinweg für Gleichaltrige. Dabei setzen sie ein Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität. Der Soziale Tag steht unter anderem unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Über Schüler Helfen Leben

Schüler Helfen Leben ist die größte jugendlich geführte Hilfsorganisation in Deutschland. Sie fördert und betreibt Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteuropa, Jordanien und Deutschland mit den Themenschwerpunkten Antidiskriminierung, Jugendengagement und der Unterstützung von Geflüchteten. Seit Februar 2022 ist Schüler Helfen Leben auch in der akuten Unterstützung von jungen Geflüchteten und Binnenvertriebenen aus der Ukraine tätig. Einmal im Jahr richtet Schüler Helfen Leben deutschlandweit den Sozialen Tag aus, an dem 60.000 Schüler*innen einen Tag lang die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz tauschen und ihren Lohn für Gleichaltrige in schwierigen Lebenslagen spenden. Dabei kommen jährlich über 1 Millionen Euro zusammen.

Original-Content von: Schüler Helfen Leben, übermittelt durch news aktuell