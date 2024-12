Peking University HSBC Business School

Die Peking University HSBC Business School wird von AACSB und AMBA für die maximale Dauer von 5 Jahren reakkreditiert

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Im November 2024 gab die Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) bekannt, dass die Peking University HSBC Business School (PHBS) von der AACSB erneut für die maximale Dauer von fünf Jahren akkreditiert wurde.

Das AACSB-Peer-Review-Team führte im Juni eine Re-Evaluierung der PHBS vor Ort durch. In 17 ausführlichen Gesprächen mit der Schulleitung wurden unter anderem die Vision und der Auftrag der Schule, die strategische Entwicklung, die Lehre und Forschung, die Entwicklung des Lehrkörpers, die Förderung von Talenten, das Personalmanagement, die soziale Verantwortung und die Wirkung der Schule genauestens unter die Lupe genommen. Darüber hinaus führten sie Gespräche mit Programmdirektoren, Fakultätsmitgliedern, Studenten, Absolventen und Arbeitgebern, um ein ganzheitliches Bild ihrer Bewertungen und Empfehlungen für die Schule und ihre verschiedenen Programme zu erhalten. Das Review-Team würdigte die bemerkenswerten Fortschritte, die die PHBS in den letzten Jahren gemacht hat, und stellte fest, dass die Schule über erstklassige Lehreinrichtungen verfügt und beeindruckende Erfolge in der akademischen Forschung, der Internationalisierung, der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen erzielt hat. Gleichzeitig machten sie auch Vorschläge für die nachhaltige Entwicklung der Schule in der Zukunft.

Im Mai 2024 hat auch die Association of MBAs (AMBA) in einem Schreiben bestätigt, dass die PHBS erneut für die maximale Dauer von 5 Jahren akkreditiert wurde.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44662.htm;

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/11841.htm

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572003/20241203172117.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-peking-university-hsbc-business-school-wird-von-aacsb-und-amba-fur-die-maximale-dauer-von-5-jahren-reakkreditiert-302322858.html

Original-Content von: Peking University HSBC Business School, übermittelt durch news aktuell