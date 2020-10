iba - Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH

Heidelberger Schule setzt Corona-Antigen-Schnelltests ein: F+U entwickelt Konzept für mehr Sicherheit an ihren Schulen, Hochschulen und Akademien zu Coronazeiten

Weil sich das Coronavirus weiter ausbreitet und erneute Schulschließungen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen vermieden werden sollen, trifft der Heidelberger Bildungsanbieter F+U weitreichende Maßnahmen: Zusätzlich zum bestehenden Hygienekonzept werden am F+U Bildungscampus in Heidelberg künftig SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests zur präventiven Testung durchgeführt. Außerdem setzt die F+U auf automatisierte Körpertemperaturmessung in den Eingangsbereichen sowie UV-Lampen zur Reduzierung von Infektionserregern.

Nach den Herbstferien geht es los: Schüler*innen, Studierende, Teilnehmer*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der F+U können - auf freiwilliger Basis - direkt am Heidelberger Campus einen Antigen-Schnelltest machen lassen. Dafür wurde auf dem Schulgelände - unter ärztlicher Aufsicht - eine eigene mobile Teststation eingerichtet. Die Möglichkeit zur Testung wird zu festen Zeiten sowie nach Bedarf von medizinischem Fachpersonal unter Verwendung eines bei der Person entnommenen Nasen-Rachen-Abstrichs durchgeführt.

Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests liegt innerhalb von 15-20 Minuten vor und liefert den Lehrkräften und Schüler*innen somit eine schnelle Antwort auf den Infektionsstatus. Dies kann für die Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 entscheidend sein.

Die F+U hat ihr Testkonzept unter ärztlicher Beratung von Dr. med. Erhard Siegel, Ärztlicher Direktor des St. Josefskrankenhaus Heidelberg, sowie dem Facharzt für HNO-Heilkunde und Gelbfieber-Impfarzt des Landes Baden-Württemberg, Dr. Herbert A. Zeuner erarbeitet.

"Wir möchten einen Beitrag für mehr Sicherheit an unseren Schulen und anderen Bildungseinrichtungen leisten", so F+U-Geschäftsführer Oliver Sauer. Die Antigen-Schnelltests können beispielsweise zum Einsatz kommen, wenn eine Klasse in Quarantäne muss, der restliche Schulbetrieb aber weiterläuft. Eltern können ihre Kinder, Geschwisterkinder und sich selbst dann freiwillig in der mobilen F+U-Teststation testen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. "Ziel aller Anstrengungen muss es sein, die Schulen weiter offen zu halten - im Sinne der Entwicklung und Bildung der Kinder und Jugendlichen und der Betreuungssituation für die Eltern", so Sauer weiter.

Freiwillige Körpertemperaturmessung an den Eingängen - UV-Licht gegen Infektionserreger

Ein weiterer Baustein im Kampf gegen Corona ist eine automatische Messung der Körpertemperatur beim Zugang zu den Schulen, Hochschulen und Akademien am Heidelberger F+U Bildungscampus. Das System misst die menschliche Körpertemperatur berührungslos in Zehntelsekunden per Infrarot-Kamera. Der Fiebertest erfolgt ohne Datenspeicherung und basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.

Zusätzlich werden in allen Eingangsbereichen und Fluren am F+U Bildungscampus UV-Lampen eingesetzt, um die Ausbreitung von Keimen einzudämmen. Das UV-Licht wird in den nächsten Wochen zu Desinfektionszwecken die ganze Nacht über eingeschaltet bleiben.

