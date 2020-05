iba - Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH

Premiere in Coronazeiten: Online Campus Day der iba in elf Städten deutschlandweit am 16. Mai 2020

Die iba positioniert sich an vorderster Front auf dem deutschen Bildungsmarkt

Darmstadt (ots)

Nach der vollständigen Digitalisierung des Studien- und Lehrbetriebs zum Sommersemester 2020 positioniert die iba | Internationale Berufsakademie sich mit der Etablierung eines nationalen Online Campus Days einmal mehr an vorderster Front auf dem deutschen Bildungsmarkt. Trotz Lockerung der Auflagen durch Bund und Länder gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen, um die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 zu reduzieren und eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Um das 'Physical Distancing' zu wahren, wird deshalb der nationale Open Campus Day der iba zum Online Campus Day, findet also komplett digital statt. Am Samstag, den 16. Mai 2020 öffnet die iba in elf Städten deutschlandweit ihren iba-Campus. Interessierte können von 10:30 bis 13:30 Uhr das Team, die Studierenden und Dozenten/-innen kennenlernen und alles über das duale Studium an der iba erfahren.

Am Online Campus Day können Interessierte in verschiedenen Live-Streams die iba in elf Städten deutschlandweit kennenlernen und sich gemeinsam mit den Teams vor Ort auf einen Rundgang durch die Räumlichkeiten begeben. Das Programm bietet außerdem zahlreiche Informationen zum dualen Studium an der iba und den einzelnen Studienprogrammen, Schnuppervorlesungen, Bewerbercoachings, virtuelle Treffen mit Praxispartnern, Insiderinformationen von Studierenden und Alumni und vieles mehr. Im nationalen Live-Stream berichten iba-Studierende und -Alumni von ihren Erfahrungen im dualen Studium und beantworten Fragen. Auf der iba-Website ibaDual.com/OCD finden Interessierte weitere Informationen zum Online Campus Day.

Die iba | Internationale Berufsakademie ist Deutschlands größte staatlich anerkannte Berufsakademie. Als Tochtergesellschaft der F+U Unternehmensgruppe, ein Bildungsträger mit 40 Jahren Erfahrung im Bildungssektor, zwölf Studienorten deutschlandweit (Berlin, Bochum, Darmstadt, Erfurt, Hamburg, Hannover (in Vorbereitung), Heidelberg, Kassel, Köln, Leipzig, München, Nürnberg), hochqualifiziertem Lehrpersonal und Professoren/-innen, aktuellen Inhalten in mehr als 30 verschiedenen Studienprogrammen aus den Bereichen Management, Soziales, Technik und Gesundheit sowie einem umfassenden Praxispartnernetzwerk ist die iba Expertin für duales Studium.

