M-net Telekommunikations GmbH

M-net ist Testsieger beim Breitband- und Festnetztest 2023 von IMTEST

Auszeichnung für das beste Internet in Deutschland

München (ots)

M-net Gesamtergebnis: "Sehr gut" mit Note 1,19

Bestes Ergebnis aller regionalen und bundesweiten Anbieter im Test

Bestwerte in allen vier Testkategorien Sprache, Daten, Surfen und Videostreaming

Im aufwendigen Breitband- und Festnetztest von IMTEST der FUNKE Mediengruppe belegt Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net den ersten Platz unter allen regionalen Internetanbietern und wurde damit zum Testsieger gekürt. Mit einer Gesamtnote von 1,19 übertrifft M-net auch alle bundesweit verfügbaren Telekommunikationsanbieter im Test und sichert sich damit die Auszeichnung für das beste Internet in Deutschland.

Vier bundesweite und fünf regionale Internetanbieter hat die Zeitschrift IMTEST mit ihrem technischen Messdienstleister Zafaco unter die Lupe genommen. Dabei standen vier Hauptkategorien im Mittelpunkt. In den Kategorien Sprachdienste und Datenübertragung erzielte M-net mit 1,0 die höchstmögliche Bewertung. Auch in den Disziplinen Surfen und Videostreaming erreichte M-net mit einer Note von 1,4 jeweils die beste Bewertung aller Teilnehmer im Test und sicherte sich somit mit der Note "sehr gut" und dem Spitzenwert von 1,19 die Auszeichnung für das beste Netz aller Anbieter.

Für den aktuellen Breitband- und Festnetztest von IMTEST hat der auf Netzmessungen spezialisierte Service-Dienstleister Zafaco vier Wochen lang über 2,4 Millionen Einzelmessungen an Testanschlüssen der jeweiligen Anbieter durchgeführt. Das aufwendige Messverfahren von Zafaco erfüllt dabei wissenschaftliche Standards und erlaubt daher besonders glaubwürdige Aussagen zur Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der Kernnetze der einzelnen Anbieter. Der Test ist hier abrufbar.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest achtmalmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 507.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 274 Millionen Euro.

