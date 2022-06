M-net Telekommunikations GmbH

M-net erweitert IPTV-Angebot TVplus um attraktive Genre- und Sprachpakete

Aktuelle Sonderaktion: TVplus sechs Monate kostenlos

Vier neue Genrepakete: Film+Serie, Sport, Kinder und Doku sowie das "Alles-drin-Paket" mit den 37 Programmen aller Genre-Pakete

Mehrsprachig: neue Pakete in vier Sprachen erhältlich

Sonderaktion: TVplus sechs Monate kostenlos für Internet- und Telefonkunden

Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net erweitert sein IPTV-Angebot M-net TVplus um attraktive Zusatzpakete. Ab sofort können die Kundinnen und Kunden vier attraktive Pakete aus den Genres Spielfilm, Serie, Sport, Doku und Kinderprogramm zum TVplus Basispaket hinzubuchen. Diese Pakete sind entweder einzeln zum Preis von 6,90 Euro pro Monat oder im "Alles-drin-Paket" mit insgesamt 37 Programmen für 19,90 Euro pro Monat erhältlich. Außerdem stehen nun vier neue Sprachpakete mit zahlreichen internationalen HD-Sendern in den Sprachen Italienisch, Kroatisch, Spanisch und Türkisch zur Verfügung. Schnell entschlossene Neukundinnen und Bestandskunden, die jetzt einen Surf&Fon-Vertrag abschließen oder verlängern, erhalten TVplus im Rahmen einer Sonderaktion sechs Monate lang kostenlos zum Test.

IPTV ist das Fernsehen der Zukunft: Es ermöglicht Fernsehgenuss ganz nach den eigenen individuellen Bedürfnissen und völlig unabhängig vom Fernsehgerät oder dem Zeitpunkt der Ausstrahlung. Bereits das Basispaket von M-net TVplus bietet dabei mehr als 110 Programme, darunter alle Sender der großen privaten Sendergruppen RTL, ProSiebenSat.1 und Warner Bros. Discovery Deutschland in HD. Diese Programmauswahl hat M-net jetzt deutlich erweitert: Ab sofort können Kundinnen und Kunden ganz nach dem individuellen Geschmack je vier verschiedene Sprach- oder Genrepakete hinzubuchen.

Vier attraktive Genrepakete

Die neuen Genrepakte von TVplus bieten den Kundinnen und Kunden von M-net noch mehr Auswahl und Fernsehspaß. Insgesamt stehen vier Pakete zur Verfügung: Film+Serie, Sport, Kinder und Doku. Das Paket Film+Serie bietet ein breites Angebot der namhaften Privatsender, wie Kabel Eins Classics, Kinowelt TV, ProSieben Fun, Romance TV, RTL Crime, RTL Passion, Sat.1 Emotions, Silverline Movie Channel, Warner TV Film, Warner TV Serie sowie Warner TV Comedy. Im Sport-Paket sind die großen Anbieter wie auto motor + sport channel, ClipMyHorse.TV, Edge Sport, eSport1, Eurosport 2, fight 24, MOTORVISION TV, SPORT1+, SPORTDIGITAL FUSSBALL und Waidwerk enthalten.

Für die Kleinen liefert das Kinder-Paket die beliebten Privatsender Boomerang, Cartoon Network, Fix & Foxi, Junior TV, Nick Jr und RIC International. Alle Wissenshungrigen kommen mit dem Doku-Paket voll auf ihre Kosten: Hier steht das vielfältige Angebot von Sendern wie Animal Planet, Bergblick, Crime + Investigation, Discovery Channel, Geo, History Channel, Marco Polo TV, RTL Living DE, Spiegel Geschichte und Curiosity Channel zur Verfügung.

Die vier Genre-Pakete sind einzeln für jeweils 6,90 Euro pro Monat oder als "Alles-drin-Paket" mit allen 37 Sendern für 19,90 pro Monat Euro erhältlich.

Vier neue Sprachpakete

Darüber hinaus bietet M-net TVplus ab sofort vier neue Sprachpakete in Italienisch, Kroatisch, Spanisch und Türkisch. Damit stehen nun auch zahlreiche internationale Programme des privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehens zur Verfügung, wie beispielsweise RAI 1-3, HRT TV 1 HD, Balkan Music TV, CroTV HD, TVE, beIN Movies Türk HD, Kanal 7 Avrupa HD, Show Max HD oder Show Turk HD. Die Sprachpakete liegen zwischen 2,90 und 6,90 Euro monatlich. Eine Übersicht zu den einzelnen Sprachpaketen findet sich unter www.m-net.de/privatkunden/tvplus/senderliste.

Sonderaktion: TVplus 6 Monate kostenlos

Neukunden, die bis zum 6. Juni 2022 einen der Tarife Surf&Fon-Flat 100, 300, 600, 1000, Surf&Fon-Flat 50, 100, 300 Regio oder Surf&Fon-Flat 100 Regio-Spezial mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten buchen, erhalten das TVplus Basispaket für sechs Monate gratis. Festnetz-Bestandskunden, die TVplus noch nicht nutzen und bis zum 30. Juni ihren Internet- und Telefon-Vertrag um 24 Monate verlängern, erhalten das IPTV-Angebot ebenfalls für 6 Monate kostenlos. Danach kostet das Angebot nur 12,90 Euro im Monat.

Das Angebot TVplus ist über eine hochmoderne Set-Top-Box mit Bluetooth Fernbedienung oder per App auf dem Fernseher oder dem Mobilgerät verfügbar. Die ganze Qualität des modernen Fernsehens entfaltet TVplus über die TVplus-Box: Diese bietet im Vergleich zur TVplus-App zusätzlich den Zugriff auf Mediatheken und ermöglicht mit ultraschnellen Umschaltzeiten ein nahezu latenzfreies "Zapping". Die TVplus-Box unterstützt 4K/UHD, HDR, Dolby Digital-Raumklang sowie den modernsten WLAN-Standard WiFi 6 und ist damit für alle künftigen Anforderungen des digitalen Fernsehens gewappnet.Dabei ist die Nutzung flexibel wählbar: Bis zu drei TVplus-Boxen können jederzeit für nur 5 Euro hinzugebucht werden. Ein Upgrade des in TVplus enthaltenen Cloud-Speichers von 50 Stunden auf 100, 200 oder sogar 300 Stunden ist für 3,50 Euro, 6,50 Euro beziehungsweise 9 Euro möglich.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest sechsmal in Folge als bester lokaler Anbieter in Bayern ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 500.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 272 Millionen Euro.

Weitere Informationen unter www.m-net.de/ueber-m-net

