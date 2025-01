Europas Zukunft kreativ gestalten

Stadtmagistrat Innsbruck

Europaweite Ausschreibung für Kaiser-Maximilian-Preis 2026 gestartet

(IKM) Der mit 10.000 Euro dotierte Kaiser-Maximilian-Preis wird von der Stadt Innsbruck alle zwei Jahre an herausragende Projekte und Initiativen verliehen, die sich unter dem Motto „jung-europäisch-verbunden“ auf kreative und nachhaltige Weise mit aktuellen und künftigen Herausforderungen der europäischen Gesellschaft auseinandersetzen - und diesen gemeinsam begegnen. Ab 22. Jänner 2025 ist die Einreichung von Nominierungen für den Kaiser-Maximilian-Preis 2026 europaweit möglich.

„Wir alle sind Europa - erst eine gemeinsame Identität macht dieses Europa aus. Deshalb freuen wir uns sehr, auch heuer wieder kreative Initiativen aus ganz Europa mit dem Kaiser-Maximilian-Preis beleuchten zu können. Allesamt Projekte, die den zukunftsorientierten Geist der europäischen Gemeinschaft weitertragen. Denn: Die Herausforderungen von Morgen verlangen nach unkonventionellen, kreativen Lösungen. Sie zeichnen wir gerne mit diesem Preis aus!“, lädt Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber die kreativen Köpfe Europas ein, ihre Initiativen einzureichen.

Jung-europäisch-verbunden

In der europaweiten Ausschreibung für den Kaiser-Maximilian-Preis werden auch heuer wieder unter dem Schwerpunkt „jung-europäisch-verbunden“ Leuchtturmprojekte gesucht, die insbesondere für junge Menschen eine Vorbildwirkung bieten, wie sie die Zukunft der europäischen Gesellschaft gestalten können. Über kommunale, regionale und nationale Grenzen hinweg können sich Initiativen bewerben, die kreative, nachhaltige und gemeinsame Lösungen für die Herausforderung von heute, morgen und übermorgen finden - und so den Geist des europäischen Projekts weiterführen.

Einreichung bis 27. März

Ab 22. Jänner 2025 können Projekte für den Kaiser-Maximilian-Preis 2026 eingereicht werden, die Einreichfrist endet am 27. März 2025. Die Bewerbung erfolgt via Online-Formular in englischer Sprache unter www.kaisermaximilianpreis.at, die Ausschreibungsunterlagen sind in insgesamt 35 verschiedenen Sprachen verfügbar. Nach einer ExpertInnen-Jury-Sitzung im Mai 2025, bei der die PreisträgerInnen ausgewählt werden, wird der Preis im Frühjahr 2026 verliehen - inklusive Preisgeld von 10.000 Euro für das Siegerprojekt.

