Park & Control baut Präsenz in Duisburg aus

Parkhaus am Hamborner Altmarkt ab 1. November 2022 in Betrieb

Fußgängerzone, Restaurants und Wochenmarkt in direkter Umgebung

Ticketlos Parken durch Kennzeichenerkennung

Die APCOA-Tochter Park & Control bewirtschaftet seit dem 1. November dieses Jahres das Parkhaus am Hamborner Altmarkt in Duisburg. Der Standort befindet sich im Norden der Ruhrgebiets-Metropole in unmittelbarer Nähe zu einer Fußgängerzone, Restaurants und einem Wochenmarkt, der jeden Dienstag und Donnerstag sowie einmal pro Monat auch am Samstag stattfindet. Das Parkhaus ist täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet und bietet auf einer Ebene insgesamt 57 Stellplätze, darunter zehn für Dauerparker.

Die Nutzung des Parkhauses erfolgt ohne Ticket mithilfe der Kennzeichenerkennung von APCOA. Bei der Einfahrt scannt die Technologie per Kamera das Nummernschild und öffnet die Schranke automatisch. Am Kassenautomaten geben Kund:innen statt eines Tickets einfach ihr Kennzeichen ein und bezahlen die entsprechende Parkgebühr. Dies erkennt das System nach einem erneuten Nummernschild-Scan bei der Ausfahrt und öffnet die Schranke automatisch.

Bequeme Nutzung durch Aufzug und viele Zahlungsmöglichkeiten

Eine bequeme Nutzung des Parkhauses ist außerdem durch einen Aufzug gewährleistet. Die Parkgebühr liegt bei einem Euro pro angefangene Stunde, Tagesmaximum sind zwölf Euro. Bezahlen können Kund:innen am Kassenautomaten mit Münzen, Kredit- und Debitkarten sowie dem Mobiltelefon. Nutzbar ist der Standort für alle Fahrzeuge bis 1,90 Meter Höhe.

"Durch den Einsatz von Technologie bieten wir in unserem neuen Parkhaus im Norden Duisburgs ein angenehmes Parkerlebnis. So ermöglichen wir unseren Kund:innen einen bequemen Einkauf oder Restaurantbesuch", sagt Anja Müller, Director Operations bei APCOA. "Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Standort unsere Präsenz im Ruhrgebiet weiter ausbauen."

