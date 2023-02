Die Goldenen Blogger

Ukraine-Korrespondent Vassili Golod, Sprinterin Gina Lückenkemper, Elon Musk und Pop-Star Dua Lipa für die Goldenen Blogger nominiert - Ältester Social Media-Preis feiert 16. Ausgabe

Düsseldorf (ots)

Die Influencerin Tara-Louise Wittwer, der Netzvordenker Jürgen Geuter (bekannt als Tante.cc) und der Energiewende-Blogger Jan Hegenberg (Der Graslutscher) ringen um den Titel "Blogger*in des Jahres", der Königskategorie bei Deutschlands ältestem und renommiertesten Social-Media-Award " Die Goldenen Blogger".

Wer den Sieg davonträgt, entscheidet sich im Rahmen der 16. Gala der Goldenen Blogger, die am 24. April bei sipgate in Düsseldorf stattfinden wird. Heute veröffentlichte die Jury die Shortlist der Nominierten in 17 Kategorien, die aus über 3.200 Vorschlägen von Nutzerinnen und Nutzern generiert wurde.

Die Shortlist deckt das gesamte Spektrum der Social-Media-, Creator- und Influencer-Landschaft Deutschlands ab. So ist das Twitter Projekt "Daily Mann", das täglich ein Zitat aus den Tagebüchern Thomas Manns veröffentlicht, genauso nominiert wie der ARD-Ukraine-Korrespondent Vassili Golod und das Duo Quentin Kupfer und Noah Solleder, die im Social Web als Beesteez für das Hobby Imkerei begeistern wollen. "Die Kreativität im deutschsprachigen Internet erlebt derzeit einen echten Boom. Wir sehen viele junge Menschen, die in ganz neuen Themenfeldern unterhaltsam und gut recherchiert Themen ganz neu aufbereiten", sagt Franziska Bluhm, Mitgründerin der Goldenen Blogger und Unternehmensberaterin.

Erstmals vergeben wird ein Grüner Blogger für Digitalaktivitäten rund um Umweltthemen. Hier nominiert sind der Krefelder Insektenforscher Thomas Hörren, der als Totholz-Thomas seine Follower mitnimmt in die Welt von Käfern und Motten, der Marinebiologe Robert Marc Lehmann sowie das Team hinter "Flip", die Wirtschaftsjournalismus neu denken. "Mit dieser Auszeichnung möchten wir auch andere dazu motivieren, sich im Social Web mehr mit Umweltthemen auseinanderzusetzen", sagt Daniel Fiene, Mitgründer der Goldenen Blogger und CEO des Startups Was Mit Medien.

In diesem Jahr wird auch wieder ein Lokalpreis vergeben, für den Weddingweiser aus Berlin, das Nordstadtblog aus Dortmund sowie das Düsseldorfer Projekt Viernull nominiert sind.

Auf der Liste finden sich auch zahlreiche Namen, die aus den klassischen Medien bekannt sind. So sind die Fußball-Brüder Toni und Felix Kroos, Sat 1-Moderator Jörg Draeger und Schauspielerin und Rapperin Nina Chuba in der Rubrik Celebrity nominiert. In der Rubrik "Profisportler*in" treten Sprint-Doppeleuropameisterin Gina Lückenkemper gegen die Shorttrackerin Anna Seidel und die Frauenmannschaft von Viktoria Berlin an.

In der Kategorie Newsletter ist sogar Pop-Superstar Dua Lipa für die deutsche Version ihrer Aussendung Service95 gelistet. "Damit wollen wir jene Prominenten ehren, die ihre Accounts nicht stromlinienförmig und glattgebügelt betreuen lassen, sondern authentisch und offen mit der Öffentlichkeit kommunizieren", sagt Thomas Knüwer, Mitgründer der Goldenen Blogger und Gründer der Digitalberatung kpunktnull.

Eher ironisch gemeint ist dagegen die Kategorie "Blogger*in ohne Blog", in der Twitter-Besitzer Elon Musk, Philosoph Richard David Precht und Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer aufeinander treffen.

Wer einen Goldenen Blogger gewinnt, wird sich während der Award-Gala am 24. April entscheiden. Die Preise werden über ein Onlinevoting sowie die gleichberechtigten Stimmen der Goldene-Blogger-Akademie vergeben, in der die Sieger der vergangenen 15 Jahre Goldene Blogger versammelt sind. Übertragen wird die Show auf YouTube und Facebook sowie auf der Homepage der Goldenen Blogger ( www.die-goldenen-blogger.de).

Die Goldenen Blogger sind der älteste und bekannteste Influencer-Preis in Deutschland. 2007 gegründet, wird er von einem Team aktiver Blogger vergeben. Möglich gemacht wird die Preisverleihung von den Sponsoren sipgate, Deutsche Post DHL, LMC Caravan, GLS Bank, r+v Versicherung, me and all Hotels sowie Düsseldorf Tourismus und der Wirtschaftsförderung Düsseldorf.

