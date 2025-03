AWE

Die AWE2025 steht vor der Tür: Hochkarätige Innovatoren stellen in Shanghai erstmals KI-gesteuerte Wohnlösungen vor

Shanghai, 19. März 2025 (ots/PRNewswire)

Vom 20. bis 23. März 2025 findet die Appliance & Electronics World Expo 2025 (AWE2025) im Shanghai New International Expo Centre statt. Unter dem Motto „AI für All" werden mehr als 1.000 führende Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikmarken aus der ganzen Welt zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungen und KI-gestützten Smart-Living-Innovationen bei Produkten, Lösungen und Anwendungsfällen zu präsentieren.

Auf der AWE2025 werden weltweit führende Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikmarken vertreten sein, darunter internationale Größen wie Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Panasonic, Samsung, Sony, LG, Gorenje, ASKO, Whirlpool, Hitachi, THOMSON, Honeywell, Laurastar und Westinghouse. Auch die wichtigsten chinesischen Branchen- und Marktführer werden vor Ort sein, darunter Haier Smart Home, Hisense, TCL, RayNeo, Casarte, Changhong, Gree, San Yi Niao, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, Aux, Aucma, Royalstar, Joyoung, Supor, Lexy, Ecovacs, Tineco, Dreame und Roborock. Technische Vorreiter wie Huawei, BYD, HiSilicon, Unitree, Ezviz und Shokz, werden die Fortschritte im KI-Ökosystem präsentieren. Im Rahmen der AWE2025 werden über 100 Produktvorstellungen erwartet, mit denen die Hersteller die Attraktivität ihrer Vorzeigeprodukte und bahnbrechenden Technologien unter Beweis stellen wollen.

Mit der zunehmenden Integration intelligenter Ökosysteme haben sich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik so entwickelt, dass sie Bereiche wie Haushalt, Gesundheit, Energie und Mobilität miteinander verbinden. Die AWE2025 wird ein umfassendes Ökosystem für intelligentes Wohnen zeigen und eine tiefere Integration der Industrie fördern. In diesem Jahr ist mit BYD erstmals eine Elektrofahrzeugmarke mit dabei. Auf der AWE2025 wird es auch einen „Mobile Home"-Bereich für Elektrofahrzeuge geben, in dem beliebte Modelle von NIO, Li Auto, XPeng, Zeekr und Great Wall Motor gezeigt werden. In diesem Bereich werden Elektrofahrzeuge, Smart Homes und KI-Technologien anhand von Szenarien wie Camping, Audio- und Videounterhaltung und Büro-Setups vorgestellt, um zukünftige Mobilitätslösungen zu präsentieren. Darüber hinaus werden Robotikunternehmen ins Rampenlicht gerückt: Außer Unitree, das seinen vierbeinigen Roboter für Endverbraucher vorstellen wird, werden fünf weitere Robotikunternehmen im Bereich „36Kr Future + Robotics" ihre Produkte vorstellen.

Die China Household Electrical Appliances Association (CHEAA), das General Manager Office der China Media Group und AWE werden zusammen mit der Shanghai Pudong New Area Commerce Commission mit Plattformen wie JD.com, Tmall, Douyin, Suning.com, Xiaohongshu, Kuaishou und Bilibili das AWE Shopping Festival zu veranstalten, bei dem die Besucherinnen und Besucher neue Produkte persönlich ausprobieren können, während sie bei Online-Einkäufen von staatlich geförderten Rabatten profitieren.

Um die Zusammenarbeit mit Akteuren in Übersee zu intensivieren, hat AWE die europäische und die US-amerikanische Industrie- und Handelskammer, Expo Promoter und grenzüberschreitende Handelsplattformen eingeladen. Händler und Hersteller aus Dutzenden von Ländern und Regionen, darunter Japan, Vietnam, Thailand, Indonesien und der Nahe Osten, sind herzlich willkommen, um Geschäftskontakte zu knüpfen und Einkaufsmöglichkeiten zu erkunden. Wichtige Veranstaltungen wie der China-ASEAN Home Appliance and Consumer Electronics Industry Top Channels Summit und das AWE Overseas Buyers Sourcing Meeting sollen die chinesische Industrie durch konkrete Partnerschaften mit globalen Märkten verbinden. Während der AWE findet der International Roundtable of Household Appliance Manufacturer Associations (IRHMA2025) statt, an dem führende Vertreterinnen und Vertreter von Industrieverbänden aus aller Welt teilnehmen.

Vor allem Spitzenkräfte von multinationalen Großunternehmen wie BSH, Panasonic, Samsung und LG werden anwesend sein. Die AWE2024 verzeichnete mit Besuchern aus 79 Ländern und Regionen einen Anstieg der internationalen Besucherzahlen um 36 % im Vergleich zum Vorjahr und damit drei Jahre in Folge einen Zuwachs. Angesichts der wachsenden weltweiten Bedeutung der AWE erwarten die Organisatoren in diesem Jahr eine noch höhere internationale Beteiligung.

Inmitten der globalen Expansion chinesischer Unternehmen und der sektorübergreifenden Integration wird die AWE ihre beiden wichtigsten AWE Summits sowie weitere parallele Veranstaltungen durchführen.

Getragen von politischer Unterstützung und KI-gesteuerter Innovation wird die AWE einen breiteren Horizont, tiefere Einblicke in die Branche und verbesserte interaktive Erfahrungen bieten und Unternehmen ebenso wie Verbraucherinnen und Verbrauchern den Weg in eine neue Ära des intelligenten Lebens ebnen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2644159/AWE2025.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-awe2025-steht-vor-der-tur-hochkaratige-innovatoren-stellen-in-shanghai-erstmals-ki-gesteuerte-wohnlosungen-vor-302405946.html

Original-Content von: AWE, übermittelt durch news aktuell