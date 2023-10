Enghouse Systems Limited

Enghouse baut Partnerschaft mit Intertec Systems aus und stellt Technologien für Videokollaboration und Contact Center für den Nahen Osten bereit

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Enghouse Interactive, ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Technologien, gab heute eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit Intertec Systems bekannt. Durch diese Zusammenarbeit wird dem Markt im Nahen Osten eine umfassende Suite von hochmodernen Lösungen für Videokollaboration, Enterprise Video Management, Contact Center und Flottenmanagement im Transportbereich angeboten.

„Diese Partnerschaft verkörpert unser Engagement für den weltweiten Ausbau unseres Vertriebsprogramms", sagte Vince Mifsud, Präsident von Enghouse Systems. „Durch den Zusammenschluss mit Intertec Systems erweitern wir unsere Technologien auf den Markt im Nahen Osten durch einen Partner, der über die lokale Präsenz und das erforderliche Know-how verfügt, um in dieser Region erfolgreich zu sein."

Enghouse wird Intertec Systems ein umfangreiches Angebot an Unternehmenslösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Gesundheitswesen, BFSI, Behörden, Einzelhandel und Justiz bieten. Diese Lösungen sind auf spezifische Arbeitsabläufe ausgerichtet und steigern die Effizienz und Produktivität in neue Dimensionen. Sie werden bereits in obersten Gerichtshöfen, führenden Gesundheitseinrichtungen in den USA und Verkehrssystemen in großen Ballungsräumen auf der ganzen Welt eingesetzt.

„Unsere Zusammenarbeit mit Enghouse ist ein Beweis für unsere gemeinsame Vision, Unternehmen im Nahen Osten zu unterstützen", so Naresh Kothari, MD von Intertec Systems. „Gemeinsam wollen wir beispiellose Erfahrungen bei der Videokollaboration liefern, die Wachstum und Transformation vorantreiben."

Die wichtigsten Aspekte der Partnerschaft von Enghouse und Intertec

Maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Branchen: Die Zusammenarbeit von Enghouse mit Intertec wird sich auf unsere Tools für Videokollaboration konzentrieren, die auf die besonderen Anforderungen und Herausforderungen von Branchen wie Gesundheitswesen, BFSI, Behörden, Einzelhandel und Justiz zugeschnitten sind. Cloud-Konferenzen und vereinheitlichte Meeting-Räume: Die Kundschaft wird von der Cloud-Konferenzplattform und den integrierten Konferenzraumsystemen von Enghouse profitieren, die ein reibungsloses und ansprechendes virtuelles Konferenzerlebnis gewährleisten. Innovation auf höchstem Niveau: Die Partnerschaft hat sich zum Ziel gesetzt, der Kundschaft bahnbrechende Möglichkeiten zur Vernetzung und Rationalisierung ihrer Geschäftsprozesse zu bieten. Flexibler Einsatz nach Wahl: Die Kundschaft kann sich für eine lokale, eine Cloud-basierte oder eine hybride Konfiguration entscheiden und so sicherstellen, dass ihre Tools für Videokollaboration mit ihrer spezifischen Infrastruktur und ihren betrieblichen Anforderungen übereinstimmen.

Das kanadische Generalkonsulat in Dubai freut sich über den weltweiten Erfolg von Enghouse, einem kanadischen Unternehmen. Vertreterinnen und Vertreter des Konsulats wiesen auf die heutige Ankündigung als ein gutes Beispiel für kanadische Innovation und Forschung und Entwicklung hin, die Unternehmenssoftwareprodukte entwickeln und diese strategisch mit regionalen Fachpartnern wie Intertec Systems verbinden. „Es ist ermutigend zu sehen, dass Enghouse investiert und seine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgebaut hat - ein wichtiger, wachstumsstarker und zukunftsorientierter Technologiemarkt und ein wichtiger Partner für Kanada", sagte Tracy Reynolds, Generalkonsul von Kanada in Dubai.

Informationen zu Enghouse Interactive: Enghouse Interactive (EI), eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, ist ein renommierter, weltweit führender Anbieter von Contact-Center-Software und Videotechnologie-Lösungen, der seiner Kundschaft und seinen Partnern den wertvollen Vorteil der Wahlfreiheit bietet. EI versetzt Unternehmen in die Lage, Contact Center von Kostenstellen in leistungsstarke Wachstumsmotoren umzuwandeln. EI vereinfacht komplexe Integrationen durch offene Standards und die Unterstützung verschiedener Telefonie-Technologien, um der Kundschaft eine nahtlose Erreichbarkeit über alle Vertriebskanäle und Standorte hinweg zu gewährleisten.

Informationen zu Intertec Systems: Intertec Systems wurde 1991 gegründet und ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen, der sich im gesamten Nahen Osten und in Indien für die digitale Transformation einsetzt. Mit über 50 Technologie-Allianzen verfügt Intertec über solide Kompetenzen in den Bereichen digitale Transformation, Cloud, Sicherheit, Anwendungsdienste und Managed Services. Intertec bedient eine breite Kundschaft aus Branchen wie dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen, dem Bankwesen, dem Versicherungswesen, dem Einzelhandel, dem Immobiliensektor und der Versorgungswirtschaft und nutzt mehrere länderübergreifende Lieferzentren und branchenspezifische Plattformen, um schnelle Lösungen für diese Branchen zu gewährleisten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf www.intertecsystems.com.

Lokale Kontaktperson für die Region MEA, Mehdi Hamdoun, Enghouse Systems, E-Mail-Adresse: Mehdi.Hamdoun@enghouse.com, Telefon: +971 50 555 9413

