Testen, ausprobieren, austauschen / Mit der Warrior Community das neue Dexcom G7 rtCGM-System kennenlernen

Als Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Zuckermessung in Echtzeit (rtCGM) ist es Dexcom besonders wichtig, Diabetes eine Stimme zu geben und Menschen mit dieser Stoffwechselerkrankung zusammenzubringen. Um die Diabetes-Gemeinschaft mit der neuesten Technologie aus eigenem Hause vertraut zu machen, eine Plattform für Erfahrungsaustausch sowie einen Blick hinter die Kulissen zu bieten und zu zeigen, dass man mit Diabetes nicht allein ist, lud das Unternehmen zum Warrior Event in Berlin ein. Neben dem gemeinsamen Austausch zum Thema konnte auch ein Flug im Windtunnel mit dem neuen Dexcom G7-Sensor absolviert werden.

In Deutschland sind rund 9 Millionen Menschen von der Stoffwechselerkrankung Diabetes betroffen.(1) Daher ist es für Dexcom besonders wichtig, Aufklärung zu leisten und der Diabetes-Gemeinschaft zu helfen, sich mehr gesehen und gehört zu fühlen. "Es ist uns ein Anliegen, Menschen mit Diabetes zusammenzubringen und ihnen eine Plattform für den gemeinsamen Austausch zu bieten. Durch Veranstaltungen wie das Warrior Event oder unser Social Media Netzwerk stärken wir die Diabetes-Gemeinschaft und zeigen ihnen, dass sie mit dieser Stoffwechselerkrankung nicht allein sind", so Dr. Michael Struck, General Manager Dexcom Deutschland GmbH (Interim) und Marketing Director D|A|CH|SLO. "Modernes Diabetesmanagement ist eben nicht nur die Bereitstellung von smarter Technologie, sondern auch die Stärkung und Unterstützung der Gemeinschaft." Dass Dexcom die Bedürfnisse der Community ernst nimmt, hat das Unternehmen auch bei der Entwicklung seiner neuesten Sensorgeneration gezeigt: Sein bislang kleinster und flachster Sensor, der Dexcom G7-Sensor, setzt auf eine einfache Anwendung(2) und Bedienungsfreundlichkeit und zeichnet sich beispielsweise durch eine kürzere Aufwärmphase(2) von unter 30 Minuten und zusätzlich 12 Stunden Toleranzzeit für den Sensorwechsel(2) aus. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche im Leben, wie Hobbys, Freunde oder Familie, und der Alltag kann erleichtert werden.(3,4,#) Auch Dexcom Warrior Matthias Steiner*, Olympiasieger im Gewichtheben, ist von Typ-1-Diabetes betroffen - und nutzt das neue Dexcom G7: "Ich bin vor allem ein Fan vom Kurvenverlauf und der Time in Range - also der Zeit im Zielbereich, die in Ampelfarben zu sehen ist. Das System gibt mir jederzeit den Überblick, ob ich mich im Rahmen bewege oder ob ich nicht doch Kleinigkeiten ändern sollte. Aktuell bin ich zwar zufrieden, konnte aber in den letzten Wochen nicht genug Sport machen und habe damit meine persönliche Time in Range nicht ganz erreicht." Es hat ihm viel Freude gemacht, sich auf der Veranstaltung mit anderen Warriors auszutauschen.

Dexcom Warrior Community: Mit Diabetes ist man nicht allein

Um Interessierten das Dexcom G7 vorzustellen und dabei Menschen mit Diabetes zu zeigen, dass sie mit der Stoffwechselerkrankung nicht allein sind, veranstaltete das Unternehmen am 24.02.2023 das Dexcom Warrior Event in Berlin. An diesem Tag konnten die Teilnehmer/-innen die neueste Sensorgeneration bei einer Produktvorstellung und technischen Einweisung, wie sie auch in der Arztpraxis erfolgt, näher kennenlernen, Erfahrungsberichten von Dexcom Nutzer/-innen aus erster Hand lauschen und sich mit Mitgliedern der Warrior Community austauschen.

Das Dexcom Warrior Programm ist eine globale Gemeinschaft aus Nutzer/-innen der Dexcom Systeme, die Menschen mit Diabetes verbindet und stärkt. Sie unterstützt sie und ihre Familien und Angehörigen dabei, Informationen zu Diabetes zu sammeln, diese zu vermitteln und andere Personen dazu zu motivieren, sich ebenfalls zu engagieren. Weltweit gehören rund 20.000 Menschen mit Diabetes zur Warrior Community. Auch Timur Oruz°, deutscher Hockey-Nationalspieler, Olympiadritter und aktueller Weltmeister im Feldhockey, ist überzeugtes und engagiertes Mitglied. Als Sportler muss Timur immer darauf achten, seine Glukosewerte im Zielbereich zu halten, damit er in der Lage ist, sein Leistungsvermögen voll auszuschöpfen.

Wer mehr zum Thema Dexcom Warriors erfahren oder selbst am Programm teilnehmen möchte, findet unter www.dexcom.com/de-DE/dexcom-warriors weitere Informationen.

Selbst ausprobieren: Im 10-Tage-Testprogramm können sich Menschen mit Diabetes selbst davon überzeugen, wie leicht es mit dem neuen rtCGM-System ist, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ein besseres Diabetesmanagement zu erreichen. Mehr unter www.dexcom.com

Statements: Was ist die Dexcom Warrior Community?

Pricilla Thomsen-Henrich, Marketing Specialist bei Dexcom: "Die Dexcom Warrior Community umfasst Tausende von Warriors auf der ganzen Welt, die andere inspirieren, in dem sie auch mit Diabetes ihr bestes Leben leben und ihre Geschichten über ihre persönlichen Erfahrungen teilen. Es ist eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um sich auszutauschen, Unterstützung zu zeigen und eine Botschaft der Stärke und des Optimismus für andere Menschen mit Diabetes und deren Familien und Angehörigen zu verbreiten und sich damit für das Bewusstsein für Diabetes einzusetzen."

(1) DDG und diabetesDE Deutsche Diabetes-Hilfe: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2022 - Die Bestandsaufnahme. 2021. 9.

(2) Dexcom, Inc. Kapitel 1 "Willkommen". Dexcom G7-Benutzerhandbuch. AW00046-44 Rev 001 MT00046-44.2022/04:1-4.

(3) Garg SK, et al. Accuracy and Safety of Dexcom G7 Continuous Glucose Monitoring in Adults with Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2022;24(6):373-380.

(4) Gilbert TR, et al. Change in hemoglobin A1c and quality of life with real-time continuous glucose monitoring use by people with insulin-treated diabetes in the Landmark study. Diabetes Technol Ther. 2021;23(S1):S35-S39.

# Diese Ergebnisse wurden mit einer früheren Generation von Dexcom rtCGM-Systemen erzielt. Für das DexcomG7 sind durch die gleiche oder bessere Performance, Produkteigenschaften und Anwendbarkeit ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Siehe dazu Benutzerhandbuch Dexcom G6/Dexcom G7; Welsh JB, et al. J Diabetes Sci Technol. 2022:19322968221099879.

* Matthias Steiner ist ein bezahlter Markenbotschafter von Dexcom.

° Timur Oruz ist ein bezahlter Markenbotschafter von Dexcom.

Über Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihren Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (rtCGM) in den Griff zu bekommen. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hat sich zu einem der führenden Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse von Anwender/-innen, Betreuer/-innen und Anbieter/-innen ist Dexcom bestrebt, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. rtCGM-Systeme sind Medizinprodukte, die den Gewebezuckerspiegel der Patienten und Patientinnen (einschließlich der Veränderungsrate und der Richtung) tagsüber und nachts anzeigen können. Dexcom rtCGM reduziert einen Teil des Rätselratens, das mit der Entscheidung über die Diabetesbehandlung einhergeht, und bietet unseren Nutzer/-innen mehr innere Ruhe.

