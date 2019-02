Camelot ITLab GmbH

Camelot ITLab integriert Logistik und AI

Auf der LogiMAT 2019 stehen vernetzte Szenarien im Mittelpunk

Mannheim/Stuttgart (ots)

Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) stellt auf der diesjährigen LogiMAT Lösungen und Prozessansätze vor, die Logistik als integrierte Domäne begreifen und sie unter Einbindung von Künstlicher Intelligenz (AI) sowie Elementen des Internet of Things (IoT) auf ein neues Level der Automatisierung heben. Die LogiMAT - Europas führende Fachmesse für Intralogistik - findet von heute bis zum 21. Februar in Stuttgart statt.

Die Logistik- und Digitalexperten der Camelot ITLab stehen Besuchern der LogiMAT an Stand D56 in Halle 8 für Gespräche und praxisnahe Live-Demos zur Verfügung. Ein besonderes Highlight: automatisierte, AI-getriebene Kapazitätsplanung. Sie unterstützt Unternehmen dabei, eine hohe Auslastung in der Transportlogistik zu erreichen. Das steigert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Nachhaltigkeit im Sinne eines reduzierten CO2-Ausstoßes.

Dieses Szenario wird am Messestand mit einer Modell-gestützten Demonstration veranschaulicht. Im Unternehmenseinsatz kann eine solche Lademeter-Optimierung zum Beispiel mit Laser-Anwendungen der ebenfalls auf der LogiMAT vertretenen LASE GmbH (Halle 6, D17) umgesetzt werden.

Integration durch Innovation

Für eine 360°-Sicht und eine Durchgängigkeit der Prozesse ist es für Unternehmen essentiell, die Bereiche Logistik-Planung und Logistik-Abwicklung in einem ganzheitlichen Ansatz zusammenzuführen. Auf Systemebene erfolgt dies über die enge Integration von SAP TM, SAP EWM und SAP IBP, erweitert durch die SAP Analytics Cloud und AI-basierte Komponenten, die dem Anwender hochrelevante Informationen für seine strategische Ausrichtung bereitstellen.

Um das volle Potential ihrer Supply Chain auszuschöpfen, setzen Unternehmen, die ihre Performance verbessern wollen, auf eine Transformation durch SAP S/4HANA. Wie dies prozessseitig so umgesetzt werden kann, dass eine denkbar hohe Optimierung erreicht wird, ist ebenfalls Thema beim LogiMAT-Auftritt der Camelot ITLab.

"Die mit erheblicher Schnelligkeit voranschreitende Digitalisierung eröffnet für Unternehmen viele unterschiedliche Möglichkeiten, ihre Logistikprozesse zu verbessern," so Steffen Joswig, Geschäftsführer der Camelot ITLab. "Mit unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung in innovativen IT-Lösungen unterstützen wir Organisationen dabei, die Potentiale der Digitalisierung für sich zu heben und zukunftsweisende Technologietrends wie AI und IoT in der Logistik effektiv zu nutzen."

Über die Camelot ITLab GmbH

Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions. www.camelot-itlab.com

