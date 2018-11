Mannheim (ots) - Camelot ITLab und sein Kunde Heintz van Landewyck (HvL) wurden mit dem von der WirtschaftsWoche verliehenen Best of Consulting Award 2018 ausgezeichnet. Der hochkarätige Award würdigt herausragende Beratungsprojekte. Bei der Preisverleihung am 20. November in Düsseldorf durfte Camelot ITLab die Auszeichnung bereits zum vierten Mal entgegennehmen.

Die Experten der WirtschaftsWoche wählten Camelot ITLab und Heintz van Landewyck beim diesjährigen Best of Consulting Award in die Riege der Gewinner der Kategorie "Operational Excellence". Das ausgezeichnete Projekt ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Umsetzung der Prinzipien des Digital Manufacturing und Industrial IoT in einem innovativen Unternehmen. "Kundenzufriedenheit ist immer unser höchstes Ziel. Wir sind sehr stolz darauf, dass auch externe Instanzen, wie etwa die Experten der WirtschaftsWoche, die hohe Qualität unserer Beratungsleistungen bestätigen", so Holger Reimer, Geschäftsführer bei Camelot ITLab.

Mauro Falone, Managing Director Operations bei Heintz van Landewyck, fügt hinzu: "Camelot ITLab hat uns dabei geholfen, unsere Vision einer automatisierten, transparenten und in Echtzeit stattfindenden Produktion zu verwirklichen. Diese Auszeichnung ist wohlverdient". Mit den implementierten Lösungen kann der Tabakhersteller Heintz van Landewyck agil und schnell auf Marktveränderungen reagieren. Sichtbarkeit und Transparenz sind über alle Produktionsschritte hinweg gewährleistet, während gleichzeitig die Produktionsqualität deutlich verbessert und Ausschuss entsprechend reduziert wurde.

Mit Hilfe von Digital EXPERIENCE², einem innovativen, agilen Ansatz von Camelot für eine beschleunigte digitale Transformation, wurden Lösungen gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet und geprüft. Die Ergebnisse wurden dann in einen testbaren Prototyp überführt. Anschließend wurde der Prototyp mit der Industrial IoT-Lösung SAP Manufacturing Integration & Intelligence (MII) validiert und implementiert, einschließlich der Integration von SAP ECC, SAP EWM, intelligenter Etikettierung, Shop Floor und mobilen Geräten sowie der Vereinfachung der Benutzeroberfläche.

Heintz van Landewyck ist ein unabhängiges luxemburgisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von Zigaretten, Rauchtabak und Filter spezialisiert hat. Der Hauptsitz wurde 1847 gegründet. Das aus einem traditionellen Familienbetrieb entstandene Unternehmen entwickelt nicht nur ständig neue Qualitätsprodukte, sondern ist dank der Unterstützung von Camelot und einem innovativen und agilen Produktionssystem auch im digitalen Zeitalter angekommen.

Über die Camelot ITLab GmbH

Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.

www.camelot-itlab.com

Pressekontakt:

PR-Kontakt

Franziska Bernhard

Senior Manager Marketing Communications

Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 (0)621 86298-421

Email: fber@camelot-itlab.com

www.camelot-itlab.com

Original-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell