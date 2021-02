TechQuartier

SWIFT Wird Ecosystem-Partner des TechQuartiers

Frankfurt am Main (ots)

TechQuartier, der erfolgreiche FinTech-Hub in Frankfurt, gibt heute seine Ecosystem-Partnerschaft mit SWIFT, dem weltweit führende Anbieter von sicheren Finanznachrichtendiensten, bekannt.

Die Partnerschaft ermöglicht SWIFT Zugang zu vielversprechenden neuen Ideen, Technologien und Startups im FinTech-Sektor - mit mehr als 100 FinTechs in verschiedenen Entwicklungsphasen, die Mitglied im TechQuartier sind. SWIFT hat damit die Möglichkeit, direkt mit Fintech-Gründern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam innovative Ideen auszubauen und neue digitale Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus kann SWIFT zusammen mit anderen TechQuartier-Mitgliedern bei kommenden Matchmaking-Events und Open Innovation Challenges zusammenzuarbeiten.

"Mit SWIFT begrüßen wir einen starken Partner aus der Finanzdienstleistungsbranche in unserer Community. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen und neue Wege zu erkunden, um Innovationen innerhalb unserer Organisation und in unserem Netzwerk voranzutreiben, um Daten-Ökosysteme und plattformbasierte Geschäftsmodelle der nächsten Generation zu gestalten", erklärt Dr. Sebastian Schaefer, Geschäftsführer von TechQuartier.

Die Zusammenarbeit mit SWIFT bietet der TechQuartier-Community einzigartige Einblicke in die Welt des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und Innovationen rund um Cloud, APIs, digitale Identität, Cybersecurity, Daten und KI.

"SWIFT ist seit mehr als 40 Jahren ein Treiber von Innovationen im Zahlungsverkehr und verfolgt eine ehrgeizige neue Strategie, die weltweite, reibungslose Echtzeit-Transaktionen ermöglicht, um die Zukunft der Branche weiter zu gestalten. Wir freuen uns, durch unser Engagement im TechQuartier zur Entwicklung des deutschen FinTech-Sektors beizutragen", sagt Jürgen Marstatt, Head of SWIFT Germany, Austria & Europe Central.

Als Partner des TechQuartiers reiht sich SWIFT in eine Reihe mit anderen Ökosystem-Partnern wie Commerzbank, Gruppe Deutsche Börse, Eintracht Frankfurt, IBM und viele mehr.

Über SWIFT

SWIFT ist eine genossenschaftliche Organisation im Besitz ihrer Mitglieder und der weltweit führende Anbieter für die sichere Übermittlung von Finanzinformationen. Wir stellen unseren Nutzern eine Nachrichtenplattform sowie Standards für die Kommunikation zur Verfügung und bieten Produkte und Services, die Finanzmarktteilnehmer miteinander verbinden und vernetzen. Dazu zählen auch Analysen und Instrumente zur Identifizierung sowie zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben.

Wir verknüpfen mehr als 11.000 Bank- und Finanzorganisationen, Marktinfrastrukturen, Wertpapierinstitutionen und Firmenkunden in über 200 Ländern und Regionen. SWIFT verwaltet keine Vermögen und Konten im Namen seiner Kunden, sondern wir gewährleisten unserer globalen Nutzer-Gemeinschaft eine sichere Kommunikation untereinander und den verlässlichen Austausch standardisierter Finanzinformationen. So ermöglichen wir globale wie lokale Finanzströme, die Handel und Gewerbe weltweit unterstützen.

Mit einer konsequenten Strategie operativer Exzellenz unterstützen wir unsere Nutzer bei der Abwehr von Cyber-Bedrohungen und suchen stets neue Wege, um die Kosten unserer Mitglieder zu senken, ihre betrieblichen Risiken zu minimieren und Ineffizienzen zu beseitigen. SWIFT-Produkte und -Services unterstützen unsere Community dabei, den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen in den Bereichen Integration, Business Intelligence, Referenzdaten und der Bekämpfung von Finanzkriminalität gerecht zu werden.

SWIFT hat seinen Hauptsitz in Belgien und ist über ein weltweites Netz von Büros in allen wichtigen Finanzzentren präsent. Unsere internationale Aufsicht sichert den neutralen, globalen Charakter von SWIFT.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.swift.com oder folgen Sie uns über Twitter:@swiftcommunity und LinkedIn: SWIFT.

Über TechQuartier

TechQuartier wurde 2016 in Europas Finanzzentrum Frankfurt gegründet und ist eine branchenübergreifende Innovationsplattform, die Startups, Unternehmen und aufstrebende Talente zusammenbringt, um gemeinsam an neuen Technologien und digitalen Geschäftsmodellen zu arbeiten, sich zu treffen, zu lernen und zusammenzuarbeiten. Unsere mitgliederbasierte Community umfasst mehr als 350 Startups, 50 akademische und unternehmerische Innovatoren und Hunderte von potenziellen Gründern.

Mit internationalen Bildungsprogrammen in den Bereichen Technologie, künstliche Intelligenz und Unternehmertum vermitteln wir jungen Köpfen, wie sie ihre wirtschaftliche Zukunft gestalten können. Als einer der größten Innovationsknotenpunkte Deutschlands und als führendes Unternehmen des Financial Big Data Clusters ebnen wir zudem den Weg zu einem datenzentrierten Ökosystem in Europa. Mehr Informationen: www.techquartier.com.

