PROFISHOP: Neue Präsentation des Produktangebots on- und offline

PROFISHOP überarbeitet im Zuge der Unternehmensentwicklung seine Online-Plattform und Logo-Design Versand eines Print-Katalogs an ausgewählte Kunden als Brückenschlag zwischen Digitalisierung und traditionellem Mittelstand

PROFISHOP, die größte B2B-Hersteller-Plattform ohne Zwischenhändler für Profi-Anwender aus Bau, Handwerk und Industrie, modernisiert seine B2B-Beschaffungsplattform und das Firmenlogo. Um der Dynamik und der Entwicklung von PROFISHOP gerecht zu werden, hat das Unternehmen sich beim Redesign neben neuen Farben und Formen auch für ein neues Logo entschieden - mutiger, dynamischer, moderner. Das neue PROFISHOP-Logo erscheint in einer prägnanten und zugleich einfachen Gestaltung. Erfrischend anders, zeitgemäß und auch für mobile Endgeräte angepasst, erfreut sich außerdem die Plattform eines kompletten Redesigns. Neben der verbesserten Benutzerfreundlichkeit zeichnet sich der Online-Auftritt in Deutschland, Österreich und Frankreich durch vielerlei individuelle Anpassungen und Designelemente aus.

Anna Hoffmann, Gründerin und CTO bei PROFISHOP, erklärt: "In unserem Sortiment aus über einer Million Artikeln finden unsere Geschäftskunden schnell und unkompliziert alles, was sie benötigen, und können mit einem Besuch auf PROFISHOP.de ihre Einkäufe einfach und zeitsparend erledigen."

Zeitgleich mit dem Launch des neuen Designs versendet PROFISHOP seinen ersten Katalog an ausgewählte Kunden und kommt damit den Käufern aus Branchen entgegen, in denen die Digitalisierung noch kein inhärenter Prozess ist. Entgegen der Entwicklung im B2C-Bereich, wo der Katalog-Versand bei vielen Versandhäusern nach und nach eingestellt wird, möchte PROFISHOP mit dem Katalog eine Brücke zwischen ihrem digitalen Angebot und oft noch analog geprägten Mittelständlern schlagen. Zudem soll mit dem Versand die Kundenbindung verbessert werden. Auch das Thema Nachhaltigkeit liegt PROFISHOP am Herzen, weshalb nur ein kleiner Auszug aus dem Gesamtsortiment im Katalog abgebildet ist und dieser somit nur 80 Seiten dick ist. Gleichzeitig ist er durch die Teilnahme am Evers Reforest-Programm klimaneutral.

Arasch Jalali, Gründer und Geschäftsführer von PROFISHOP, fügt hinzu: "Wir wollen mit dem Katalog gezielt Kunden wie beispielsweise Einkäufer in mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben ansprechen, die ihre Einkäufe langfristig und strategisch planen. Damit legen wir unseren Fokus auf das B2B-Geschäft, in dem Impulskäufe fast nicht stattfinden."

Der 2012 von Anna Hoffmann und Arasch Jalali in Bremen gegründete PROFISHOP ist eine B2B-Hersteller-Plattform ohne Zwischenhändler für jegliche Profi-Anwender aus Bau, Handwerk und Industrie. Bei PROFISHOP können Kunden aus mehr als 1.000.000 Produkten von 500 namhaften Herstellern wählen, die für die hohe Qualität ihrer Produkte international bekannt sind. Die bequem im Online-Shop bestellte Ware wird mit kurzen Lieferzeiten direkt vom Produzenten an die Lieferadresse geschickt. So entfallen unnötige Kosten, wodurch PROFISHOP Markenprodukte zum bestmöglichen Preis-Leistungsverhältnis anbieten kann. Das umfangreiche Sortiment bietet alles von der A-Tafel bis zum Z-Verbinder. Bei PROFISHOP werden Käufer schnell über die Suche nach Branchen, wie beispielsweise Industriebedarf oder Gastronomie, sowie Markennamen fündig. [www.profishop.de]

