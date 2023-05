Rosa-Luxemburg-Stiftung

"The Last Seed"

Einladung zur Deutschlandpremiere

Neuer südafrikanischer Dokumentarfilm über den Kampf um Saatgut in Afrika feiert am 23. Mai in Berlin Deutschlandpremiere

The Last Seed bietet einen fesselnden Blick auf den Kampf kleinbäuerlicher afrikanischer Erzeuger*innen gegen die feindliche Übernahme des Saatgutsektors durch Konzerne. Der Film nimmt die Zuschauer*innen dabei mit auf eine cinematische Reise durch die Epizentren aktueller Auseinandersetzungen in der afrikanischen Landwirtschaft mit einem Fokus auf Saatgut.

"Der Dokumentarfilm hat bereits auf renommierten Filmfestivals weltweit Aufmerksamkeit erregt und verspricht ein nachdenklich stimmendes und visuell beeindruckendes Erlebnis zu werden", sagt Daniela Trochowski, Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. "Unser Ziel war es, mit diesem Film ein Schlaglicht auf die wichtigen Kämpfe um das Saatgut zu werfen." Produziert wurde der Film von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Allianz für Ernährungssouveränität in Afrika (AFSA), Biowatch Südafrika und PELUM Tansania.

Die Deutschlandpremiere von The Last Seed findet statt am 23. Mai um 18:30 Uhr im Kino der Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin. Um Anmeldung über die Anmeldeseite wird gebeten.

Der Film, den die in Kapstadt lebende Regisseurin Andréa Gema als "Wissenschaftsmusical" bezeichnet, verknüpft in fesselnden Bildern und von ergreifender Musik getragen eine Vielzahl kritischer Perspektiven und Erkenntnisse über die Bedeutung bäuerlichen Saatguts als Grundlage allen Lebens. The Last Seed ist ein afrikanischer Film, der in der großen Vielfalt und Schönheit afrikanischer Kulturen, Philosophien und Landschaften verwurzelt ist und von Afrikaner:innen selbst erzählt wird.

Die wissenschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge schildern unter anderem die Expert:innen Vanessa Black (Biowatch Südafrika), Dr. Angelika Hilbeck (ETH Zürich), Mariam Mayet (African Centre for Biodiversity, ACB) und Prof. Mvuselelo Ngcoya (Universität KwaZulu-Natal, Südafrika).

Weitere Informationen über den Film und den Trailer finden Sie hier.

Ein Grußwort zu Beginn hält Daniela Trochowski, Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zum Thema diskutieren im Anschluss an den Film:

Dr. Angelika Hilbeck, ETH Zürich

Refiloe Joala, Rosa-Luxemburg-Stiftung Südliches Afrika

Cornelia Möhring, MdB, DIE LINKE, Sprecherin für Entwicklungspolitik

Wenden Sie sich mit Ihrem Gesprächswunsch mit einer der teilnehmenden Personen gern an Alrun Kaune-Nüßlein ( Alrun.Kaune-Nuesslein@rosalux.org , Tel.: 030/44310-448).

Es moderiert Jan Urhahn, Rosa-Luxemburg-Stiftung Südliches Afrika.

