Solidarität in Zeiten des Krieges

Linke Stimmen aus der Ukraine und Russland diskutieren am 24.2., 19 Uhr, Straße der Pariser Kommune 8A, 10243 Berlin (Präsenz und Livestream mit Übersetzung)

Am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine diskutieren auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung linke Aktivist*innen und Expert*innen aus Russland und der Ukraine, die teils direkt aus den Ländern anreisen. In den zwei Panels unter dem Titel "Solidarität in Zeiten des Krieges" stehen die Auswirkungen des Krieges auf die Ukraine im Mittelpunkt. Wie ist die humanitäre Lage aktuell in frontnahen Gebieten? Wie engagieren sich linke Gruppen im Krieg? Was bedeutet der Krieg für die Geschlechterverhältnisse in der Ukraine? Auch die Lage der aus der Ukraine Geflüchteten werden wir im ersten Panel erörtern.

Im zweiten, ukrainisch-russischen Panel wird eine Vertreterin der Feminist Antiwar Resistance aus Russland über die Gegenwehr gegen den Krieg in Russland und im Exil sprechen und beleuchten, wie internationale Solidarität unterstützen kann. Von ukrainischer Seite wird ein Blick auf die Positionen ukrainischer Linker und die bisherigen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gegeben.

Zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine diskutieren:

Sergiy Movchan, linker Aktivist und Mitglied von antiautoritären Freiwilligennetzwerken in der Ukraine (Interviews möglich)

Oksana Dutchak, Redakteurin von Spilne / Commons Journal, wegen des Kriegs nach Deutschland geflohen und derzeit am Berliner Institut für Empirische Integrations- und Migrationsforschung

Zum Krieg Russlands und den Antworten der Linken sprechen:

Sasha, Feminist Antiwar Resistance, Russland

Volodia Artiukh, Redakteur Spilne und Forscher an der University of Oxford

Sergiy Movchan, der Ihnen als Interviewpartner (Engl./Ukr./Rus.) zur Verfügung zur Verfügung steht, ist gestern (21.2.) aus der Ukraine ausgereist und ab dem 23. Februar in Berlin. Er wird von seinen Erfahrungen in der Ukraine berichten können, wo er seit einem Jahr praktische humanitäre Hilfe in linken Kollektiven organisiert. Er wird auch zur Rolle der Linken in der Ukraine und zur Beteiligung von Linken an den Kämpfen berichten, sowie zur Bedeutung der praktischen Solidarität auch aus Deutschland für Linke in der Ukraine.

