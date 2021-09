Rosa-Luxemburg-Stiftung

Wahlnachtberichte am Morgen des 27. September online

Analysen von Horst Kahrs zu Wahlen zum Deutschen Bundestagswahl, Landtag in Mecklenburg-Vorpommern und Abgeordnetenhaus in Berlin

Am 26. September 2021 sind gut 60 Millionen wahlberechtigte Bundesbürger*innen zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages aufgerufen. Zugleich werden in Mecklenburg-Vorpommern der Landtag und in Berlin das Abgeordnetenhaus neu gewählt. In Berlin steht zudem die Wahl der Bezirksparlamente an und die Zustimmung zur Enteignung von Immobilienkonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen.

Horst Kahrs, Sozialwissenschaftler und Wahlanalyst der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wird in der Wahlnacht wieder erste Analysen und Wertungen vornehmen. Die Wahlnachtberichte zur Bundestagswahl und zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern werden am Montagmorgen auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung erscheinen, der Bericht zu Berlin später folgen.

Seit der Europawahl 2004 erscheinen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung die aktuellen Wahlnachtberichte zu Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, mit denen bereits in der Nacht nach der Wahl aktuelle Berichte und erste Analysen zur Verfügung stehen.

