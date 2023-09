PIZ Heer

Aufstellungsappell des Panzerartilleriebataillon 375

2 Dokumente

Strausberg, 27. September 2023 (ots)

Die Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" bekommt wieder eine eigene Artilleriefä-higkeit. Am 5. Oktober 2023 wird dazu das Panzerartilleriebataillon 375 am Standort Weiden in der Oberpfalz in Bayern neu aufgestellt und dem sächsischen Großverband unterstellt.

Diese Aufstellung wird während eines feierlichen Appells vor dem Alten Rathaus vollzogen. Der Gastgeber, der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler, wird gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Weiden Jens Meyerden neuen Ver-band in der Stadt willkommen heißen. Damit werden ab Oktober 2023 zwei Artillerieverbände am Fluss Waldnaab stationiert sein.

Der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, Brigadegeneral Alexander Krone, wird das Kommando des neuen Panzerartilleriebataillons 375 an Oberstleutnant Hekja Marlen Werner übertragen. Sie wird damit die erste Bataillonskommandeurin im Deutschen Heer sein.

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell