The Next Level: "Schrauber-Lehrgang" für litauische Soldaten in Aachen - Teil 2

In der Instandsetzungshalle arbeiten die litauischen Soldaten am Fahrwerk eines gepanzerten Transportfkraftahrzeugs (GTK) Boxer Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127975 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:... mehr Bild-Infos Download

Eschweiler/Nordrhein-Westfalen (ots) - Sieben litauische Soldaten werden seit Anfang November in Aachen am gepanzerten Transportkraftfahrzeug (GTK) Boxer zum Mechaniker ausgebildet. Mittlerweile haben sie die schriftliche "Zwischenprüfung" mit Bravour bestanden. Die Ausbilder sind von der Motivation und vom Engagement der Litauer beeindruckt: "Sie sind so gut, dass wir schon eine Ebene höher, auf Meisterebene ausbilden können."

Der einmalige Lehrgang ist ein weiterer Baustein zur Ausbildungsunterstützung für den NATO-Partner Litauen. In der II. Inspektion des Ausbildungszentrums Technik Landsysteme werden die litauischen Soldaten zu Mechanikern am GTK Boxer ausgebildet. Derzeit befinden sie sich in der fünften Ausbildungswoche. Kaum wurde im Unterrichtsraum ein Thema mit Hilfe der computerunterstützten Ausbildung erläutert, ging es in die Instandsetzungshalle. "Man spürt, dass sie in ihrem Heimatland Litauen, als reine Schrauber eingesetzt sind. Sie arbeiten zügig und gewissenhaft. Durch die Unterstützung der beiden Dolmetscher sind die Sprachbarrieren auch kein Thema mehr", erklärt Hörsaalleiter Oberleutnant Robert Winkler.

zum Gesamtbeitrag:

http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.dezember2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB7BD2N656DIBR

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum des Heeres

Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511

E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org

www.deutschesheer.de

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell