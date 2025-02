TCL

TCL stellt auf der ISE 2025 seine neuesten kommerziellen Display-Innovationen vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

TCL Electronics, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, präsentierte heute auf der Integrated Systems Europe (ISE 2025) verschiedene Flaggschiff-Produkte und -Lösungen für kommerzielle Displays. Zu den Highlights gehörten Digitale Beschilderung, CMS, IFPD und FPD, die durch die vertikal integrierte Lieferkette von TCL intelligente Einzelhandels-, Büro- und Bildungslösungen ermöglichen.

Weiterentwicklung der digitalen Beschilderung mit der TM/TB-Serie

TCL stellte auf der ISE 2025 seine TM/TB-Serie für digitale Beschilderung vor und demonstrierte dabei Fortschritte in den Bereichen Bildqualität, Design und Software. Mit 4K UHD-Auflösung und 93 % DCI-P3-Farbraum liefert die TM/TB-Serie detailgetreue und lebensechte Bilder. In Kombination mit der professionellen Farbkalibrierung und der automatischen Gammakorrektur von TCL erreicht die TM/TB-Serie eine Farbgenauigkeit von ΔE<1,2, die mit der von Profigeräten konkurriert. Verbesserte Helligkeits- und Kontrastverhältnisse sorgen für lebendige Bilder, während die entspiegelten TCL-Panels klare Sicht in hellen Umgebungen wie Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäften, Flughäfen und Bahnhöfen gewährleisten.

Die TM/TB-Serie zeichnet sich außerdem durch ihr ultraflaches Design aus, mit einer Gehäusestärke von 27,9 mm und einer Blendenbreite von 9,9 mm. Die schlanke Rückwand verfügt über integrierte Kabelführungskanäle, die eine nahtlose Montage an der Wand ermöglichen. Die Serie ist in Größen von 43„ bis 85" erhältlich und eignet sich sowohl für horizontale als auch für vertikale Installationen, wodurch sie ideal für den Einzelhandel, das Gastgewerbe, Firmenbüros und öffentliche Verkehrsmittel ist.

Die TM/TB-Serie ist mit dem proprietären EShow CMS von TCL ausgestattet und ermöglicht es Benutzern, Geräte mühelos über eine Cloud-Plattform zu verwalten. Darüber hinaus bietet es außergewöhnliche Kompatibilität mit standardisierten APIs für die einfache Integration von CMS von Drittanbietern. Dank der TCL Share+ Software unterstützt die Serie die drahtlose Bildschirmfreigabe von Smartphones, Tablets und Laptops.

Aufwertung von Arbeitsbereichen mit Corporate Display-Lösungen

Um den Anforderungen moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden, stellte TCL außerdem verschiedene innovative Bürolösungen vor, darunter zwei Konzeptmodelle mit minimalistischem Design, die sich durch transparente Materialien und hochglänzende Metallfüße auszeichnen. Die Modelle zeichnen sich außerdem durch leuchtende Farben aus, die eine starke visuelle Wirkung haben, die Kreativität anregen und ein High-Tech-Umfeld schaffen.

Im Rahmen des Produktangebots wurden die Flachbildschirme der E- und M-Serie vorgestellt. Die E- und M-Serie ist in Größen von 55" bis 115" erhältlich und bietet außergewöhnliche Leistung für Präsentationen und virtuelle Meetings.

Darüber hinaus verfügt das Flaggschiff 115E60, der weltweit größte QD-Mini LED-Flachbildschirm, über die QD-Mini LED-Technologie mit über 20.000 Dimmzonen und einem DCI-P3-Farbumfang von 97 %, die lebendige Farben und scharfe Details liefert. Der 115E60 ist vom TÜV Rheinland für seine geringe Blaulicht- und Flimmerleistung zertifiziert und schützt die Augengesundheit der Benutzer bei längerer Nutzung.

Zu den weiteren vorgestellten IFPD-Produkten gehörten ein 92-Zoll-Ultra-Wide-Display, ein drehbares 50-Zoll-PCAP-Display und ein All-in-One-Display mit integrierten Audio- und Videofunktionen, das den Anforderungen im Büro gerecht wird, wie z. B. Videokonferenzen, Schreiben und Bildschirmfreigabe.

Mit QD-Mini LED und KI-Technologie die Bildung fördern

Als führendes Unternehmen in der Smart-Display-Branche präsentierte TCL auch, wie die QD-Mini-LED-Technologie Bildungsprodukte aufwertet. Der 75Q2 PRO bietet eine Spitzenhelligkeit von 2.000 nits, ein dynamisches Kontrastverhältnis von 500.000:1 und ΔE≤1 Farbgenauigkeit. Darüber hinaus verbessert das Produkt mit der Local Dimming-Technologie die Bildpräzision und spart gleichzeitig bis zu 50 % Energie, was es sowohl optisch beeindruckend als auch umweltfreundlich macht.

Die von Google EDLA zertifizierten Bildungsprodukte von TCL vereinen außergewöhnliche Bildqualität, Augenschutz, reibungslose Touch-Steuerung und KI-gestützte Klarheit, die durch einen Hochleistungs-Chipsatz und KI-Algorithmen ermöglicht wird. Durch innovatives Design und papierbasierte Verpackungen reduzieren diese Produkte ihr Gewicht um 15 %, was den Nachhaltigkeitszielen von TCL entgegenkommt.

Mit seinen umfassenden Fertigungskapazitäten und seiner globalen Lieferkette ist TCL gut positioniert, um die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zu erfüllen. Von der 23-Zoll- bis zur 115-Zoll-Variante bietet TCL eine umfassende Palette an Display-Lösungen für den Einzelhandel, das Bildungswesen und Unternehmensumgebungen. TCL treibt Innovationen voran und konzentriert sich auf Nachhaltigkeit, um intelligente, effiziente Produkte zu liefern, die die Zukunft der kommerziellen Displays gestalten.

