201 Mitglieder und 52 Veranstaltungen: Zwei Jahre Frauen-Netzwerk Global Women in PR Deutschland

Das Frauen-Netzwerk Global Women in PR Deutschland feiert heute sein zweijähriges Bestehen. Seit seiner Gründung am 16. Januar 2018 hat das deutsche Chapter von GWPR über 200 Mitglieder gewonnen und mehr als 50 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Ziel der Vereinsgründerinnen ist es, Frauen in Kommunikationsberufen zu stärken und sie darin zu ermutigen, Führungsrollen einzunehmen.

"Ob Austausch, Inspiration, Know-How-Transfer oder Mentoring - wir blicken mit viel Stolz auf unsere bisherige Arbeit zurück", freut sich Cornelia Kunze, GWPR-Gründungsmitglied und erste Vorstandsvorsitzende. "Die Arbeit in den letzten zwei Jahren hat aber auch gezeigt, dass wir immer noch einen Gender Gap in der PR haben und dass Frauenförderung weiterhin wichtig ist. Und hier setzt GWPR an. Wir brauchen vor allen Dingen mehr weibliche Vorbilder. Gut funktionierende Unterstützer-Netzwerke helfen dabei", ergänzt Kunze.

Von Berlin bis München: Die inzwischen rund 200 Mitglieder verteilen sich über ganz Deutschland und kommen sowohl aus der Beratung als auch aus Unternehmen und Verbänden. Das Netzwerk zählt derzeit knapp 120 ordentliche und knapp 70 assoziierte sowie 15 Förder-Mitglieder.

Im Gründungsjahr 2018 hat GWPR Deutschland 20 Networking-Treffen durchgeführt. 2019 waren es bereits insgesamt 32 Veranstaltungen, davon zehn GWPR-Events für alle Mitglieder, unter anderem bei E.ON in Essen zum Thema "Führen Frauen besser als Männer?", bei Fraport in Frankfurt zum Thema "#welovediversity: Wie Fraport eine neue Normalität schafft" und bei news aktuell in Hamburg zum Thema "Female Founders - much more than just a new hype", sowie zu zahlreichen Zukunftsthemen des PR-Berufsfelds.

Zudem haben die Gründerinnen von GWPR Deutschland ein Mentoring-Format zur Förderung des PR-Führungsnachwuchses auf- und ausgebaut. In den vergangenen zwei Jahren fanden insgesamt 11 Mentoring-Treffen statt. Das Themenspektrum der Networking-Termine reichte von "Grenzenlos mobil für die Karriere?" (BASF) über "Erfolgsfaktor Newsroom" (Siemens) bis hin zu "Begegnung mit den Maya in Guatemala" (Beiersdorf) oder "Der Kommunikator der Zukunft" (Allianz). Darüber hinaus bietet das Netzwerk auch ein Mentoring-Programm auf bilateraler Ebene an.

Den regionalen Austausch zwischen erfahrenen Mitgliedern fördert das GWPR Deutschland mit dem Format #OverALunch, das 2018 fünfmal und 2019 achtmal stattgefunden hat (Düsseldorf, Frankfurt, München, Berlin, Nürnberg und Stuttgart). Zukünftig will das Netzwerk mit #OverALunch in allen Regionen eine Networking-Plattform bieten und den Mitgliedern gleichzeitig Einblick in die Arbeit von anderen Mitgliedsunternehmen und -Agenturen ermöglichen.

Für die Führungskräfte der nächsten Generation hat GWPR Deutschland 2019 zudem das Format "NextGen Leadership" ins Leben gerufen. Aktuell gibt es vier Regionalgruppen in den Gebieten Rhein-Ruhr, Berlin, Frankfurt und München. Stuttgart und Hamburg sind bereits in Planung. Beim After-Work-Treffen können sich angehende Führungskräfte kennenlernen, austauschen und mit erfahrenen Mitgliedern vernetzen. Höhepunkt dieses Formats war der "NextGen Leaders Summit" im November des vergangenen Jahres im Commerzbank Tower in Frankfurt, bei dem sich über 80 angehende PR-Führungskräfte mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung mit rund 20 Kommunikatorinnen mit langjähriger Berufserfahrung zum Austausch trafen.

Neben GWPR Deutschland gibt es weitere Länder-Gruppen des Netzwerks, u.a. in Großbritanien, Italien, Rumänien, Mexiko und Russland, und es werden stetig mehr. In Indien, Dänemark, Frankreich, Spanien und Singapore ist der Launch bereits in Planung. In den kommenden Monaten plant das deutsche Chapter daher, den internationalen Dialog auszubauen. Bereits jetzt hat jedes Mitglied in Deutschland die Möglichkeit, an allen Veranstaltungen der anderen Länder-Chapter teilzunehmen sowie über das internationale Membership-Directory in Kontakt zu treten.

Um eine breite Öffentlichkeit für ihr Anliegen zu sensibilisieren, haben die Gründerinnen eine eigene Kolumne im PR Magazin, in der sie Beiträge rund um das Thema "Frauen in der PR" veröffentlichen.

GWPR Deutschland e.V. wurde im Januar 2018 als gemeinnütziger Verein gegründet und ist das deutsche Chapter des seit 2015 existierenden Frauennetzwerks Global Women in PR (GWPR). Ziel von GWPR Deutschland ist es, Frauen zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen, Führung in Kommunikationsberufen zu übernehmen. Es werden regelmäßig Treffen und Veranstaltungen angeboten und darüber hinaus Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch, firmenübergreifendes Sparring und Mentoring geschaffen.

Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen sein aus Kommunikationsberufen ab fünf Jahren Berufserfahrung (assoziierte Mitglieder), bzw. ab zehn Jahren Berufserfahrung (ordentliche Mitglieder) Der GWPR Deutschland e.V. finanziert sich über Mitgliedschaften und Fördermitgliedschaften.

Vorstand: Cornelia Kunze (I-sekai, 1. Vorsitzende), Barbara Schädler (F. Hoffmann-La-Roche, Stellv. Vorsitzende), Monika Schaller (Deutsche Post DHL Group, Schatzmeisterin), Sabia Schwarzer (Allianz, Stellv. Vorsitzende)

Erweiterter Vorstand: Gabi Kaminski (GK-Personalberatung, Ressort Mitgliederwerbung), Susanne Marell (JP|KOM, Ressort Next Gen Leaders), Tina Mentner (Hering Schuppener, Ressort Mentoring), Edith Stier-Thompson (news aktuell, Ressort Events)

Weitere Gründungsmitglieder: Kristina Faßler (WELT), Clarissa Haller (Siemens), Inken Hollmann-Peters (Beiersdorf), Babette Kemper (achtung! Mary), Tina Kulow (Facebook), Anke Schmidt (BASF)

