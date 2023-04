So nachhaltig war Channel Aid - live in Concert by JBL mit Wincent Weiss in der Hamburger Elbphilharmonie / Konzert- und Streaming-Event mit Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

FABS Foundation

Channel Aid - live in Concert by JBL mit Wincent Weiss in der Hamburger Elbphilharmonie

Konzert- und Streaming-Event mit Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Hamburg

Die diesjährige Ausgabe von Channel Aid - live in Concert by JBL mit Headliner Wincent Weiss in der Hamburger Elbphilharmonie hat nicht nur die Zuschauer begeistert, sondern gezeigt, dass auch Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema für die Veranstaltungsbranche ist. Mit verschiedenen Maßnahmen setzte das Konzert- und Streaming-Event ganz nebenbei ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Ein besonderes Highlight war die Kooperation mit der DB Cargo. Sämtliches technisches Equipment für die Aftershow-Party sowie weitere Ausstattung, die nicht in Hamburg gelagert wurde, kam erstmalig klimafreundlich über die Schiene. Dazu gehörte auch das Equipment von Partner fritz-kola für die Aftershow-Party. "Dadurch wurden 70% der Materialien von der Straße auf die Schiene verlagert, was den CO2-Ausstoß erheblich reduzierte", betonte Fabian Narkus, der Initiator und Veranstalter von Channel Aid. "Güter gehören auf die Schiene", sagt Thorsten Meffert, Vice President Marketing DB Cargo. "Wir verbinden durch die Beteiligung am Event Nachhaltigkeit und Wohltätigkeit und forcieren so den gesellschaftlichen Mehrwert von Gütertransporten auf der Schiene. Im Vergleich zum Lkw sparen wir mit unseren Schienentransporten 80 Prozent CO2 ein. Eine wichtige Einsparung, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Deshalb gehören Güter auf die Schiene, auch in der Konzert- und Eventbranche."

Erstmalig setzte das Event zudem bei den VIP-Shuttles zu 100 Prozent auf eine Elektro-Flotte von Mercedes-Benz Hamburg, wobei der Fokus auf den Modellen EQS, EQE und EQV lag. "Wir freuen uns sehr, die Veranstaltung mit unserer nachhaltigen Flotte unterstützt zu haben. Zudem konnten wir mit dem EQS die erste vollelektrische Luxuslimousine von Mercedes-EQ präsentieren", erklärte Matthias Kallis, Leiter von Mercedes-Benz Hamburg." "Durch den Einsatz von E-Autos war zudem die Luftqualität im Parkhaus, wo der Orange Carpet stattfand, besser", ergänzt Narkus.

Ein weiteres Beispiel für kluge Lösungen in den Diensten der Umwelt betraf die Stromversorgung des Aftershow-Party. Das Parkhaus der Elbphilharmonie verfügte über keinen geeigneten Stromanschluss für die dort aufgebaute After-Show-Technik, und lange Zeit schien ein Dieselaggregat die einzige Option zu sein. Doch durch die Kooperation mit der Elbphilharmonie konnte eine bessere Lösung gefunden werden. Die Stromanschlüsse außerhalb des Hauses, die eigentlich für Ü-Wagen gedacht waren, wurden kurzerhand in das Parkhaus verlegt, sodass auch die Party am Ende mit grünem Strom bespielt werden konnte.

Die LED-Armbänder, die jeder Besucher des Konzerts bekam, um für stimmungsvolle Lichteffekte zu sorgen, waren wiederverwendbar und bestanden aus recycelten Materialien. Last but not least wurde auf den analogen Druck von 2.100 Programmheften zugunsten einer Digitallösung verzichtet, um Papier und Energiekosten zu reduzieren.

So bleibt im Nachgang des Charity-Konzerts, bei dem Top-Act Wincent Weiss vom mitreißend spielenden Orchester Ensemble Matheus unter der künstlerischen Leitung von Dirigent Jean-Christophe Spinosi begleitet wurde, festzuhalten, dass diesmal nicht nur musikalisch, sondern auch bei Logistik und Technik einiges aufgeboten wurde, was man so in der Elbphilharmonie noch nicht gesehen hatte. "Auch wir in der Veranstaltungsbranche müssen umdenken, um das angestrebte Klimaziel zu erreichen, bei dem bis 2030 65 Prozent der CO²-Emissionen eingespart werden sollen", sagt Fabian Narkus. "Wir werden weiter an unserem Nachhaltigkeitskonzept arbeiten, um auch in 2024 das nächste Channel Aid - live in Concert by JBL klimafreundlich umzusetzen."

About Channel Aid

Mit dem Projekt "Channel Aid - live in Concert" (kurz CALIC) wurde eine einzigartige Reihe von Charity-Konzerten gestartet. Die Idee wurde als Herzensangelegenheit der FABS Foundation & Channel Aid ins Leben gerufen und ist inzwischen ein fester Bestandteil eines Kalenderjahres. Channel Aid geht mit dem neuen Konzert ins nunmehr fünfte Jahr. Seit Juli 2017 ist der weltweit erste YouTube-Charity-Kanal online und sammelt mit jedem Klick Spenden für soziale Projekte. Das erste Live-Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie fand am 5. Januar 2018 satt, drei herausragende Konzerte hat es bislang gegeben. Die Haupt-Acts waren Rita Ora, Bastille und Cro, jeweils umrahmt von bekannten YouTube-Performern, die musikalisch bereits auf der Videoplattform für Furore gesorgt und Hunderttausende Fans begeistert haben. Am 3. Januar 2023 hieß der Top-Act Wincent Weiss. Der bekannte deutsche Sänger wurde dabei exklusiv vom Orchester Ensemble Matheus begleitet, unter der künstlerischen Leitung von Dirigent Jean-Christophe Spinosi.

"Channel Aid - live in Concert by JBL" generiert durch den On-Demand Content (Bspw. aus dem Live-Stream) Gelder, die dem guten Zweck zugutekommen. Jeder Klick auf dem YouTube-Kanal Channel Aid generiert Einnahmen und ist eine Möglichkeit für die YouTube-Generation, Spaß zu haben und gleichzeitig Gutes zu tun. Die Erlöse fließen dabei den Projekten der FABS Foundation zu. Dies sind in erster Linie "Right to Play", sowie "Chance to Dance". Weitere Informationen erhalten Sie dazu auf: www.FABS-Foundation.com

https://www.youtube.com/watch?v=bsl-n8O_sC8

www.channel-aid.com

