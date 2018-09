Die WidasConcepts gibt sich eine neue Struktur für Expansion / WidasConcepts stellt sich neu auf, um für Kunden in Europa, Asien und Indien bestens gerüstet zu sein: Neue Unternehmensstruktur von WidasConcepts / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127208 / Die Verwendung dieses Bildes ist... mehr Bild-Infos Download

Wimsheim (ots) - Nach dem Aufbau der WidasConcepts India Pvt. Ltd. 2015, einer neuen Niederlassung in Mannheim, sowie den Portfolioerweiterungen mit dem Customer Identity und Access Management cidaas und WidasRun Operation Services, bündelt WidasConcepts ihre Services in eigenständigen Geschäftseinheiten, um so für künftige Aufgaben bestens gerüstet zu sein.

Die Widas Technologie Services (https://www.widas.de) entwickelt moderne und zukunftssichere Konzepte in den Bereichen Big Data, Internet of Things sowie Mobile- und Websolutions für Ihre Kunden. Darüber hinaus übernimmt sie den operativen Betrieb dieser Lösungen in Hybrid- und Public Cloud-Infrastrukturen. Die Geschäftsführung wird von den bisherigen WidasConcepts Geschäftsführern Thomas Widmann und Christian Kappert übernommen.

WidasConcepts India (https://www.widas.in) bietet die gleichen Leistungen, wie Widas Technologie Services. Dabei nutzen Kunden das bewährte Shared Development Modell von Widas Technologis Services, um Softwarelösungen in hoher Qualität, schneller und preiswerter zu entwickeln. Zudem bietet die WidasConcepts India Entwicklung und Betrieb von Big Data, Internet of Things sowie Mobile- und Websolutions für den indischen und asiatischen Markt an. Das Board of Directors setzt sich zusammen aus Thomas Widmann, Sadrick Widmann und Vishwa Kiran.

Die Widas ID entwickelt und betreibt cidaas, das modernste und innovativste Customer Identity und Access Management mit einem umfassenden Feature-Set z.B. Consent Management, Multifaktor-Authentifizierung, IoT-Device Authority und vielem mehr. Die Geschäftsführung haben Sadrick und Yael Widmann übernommen.

Die strategische Unternehmens- und IT Beratung wird die Konzernmutter WidasConcepts übernehmen und Ihre Kunden in allen strategischen Fragestellungen rund um die Digitalisierung und die zukünftige Ausrichtung beraten. Ziel ist es das Bigger Picture der IT zu transportieren.

Mit einem verbesserten Corporate Design repräsentieren die neuen Geschäftseinheiten klar die Marke Widas, die für Kundenorientierung, Fortschritt und Performance steht.

Im Rahmen der Geschäftsfelderweiterung freut sich Widas ID auf die Partnerschaften mit der AHK Italien und AHK Frankreich, die das Ziel verfolgt cidaas als führende Customer Identity und Access Management-Lösung in Europa zu positionieren und im ersten Schritt die Vermarktung und den Vertrieb von DACH auf Italien und Frankreich auszuweiten.

Für die Kunden von WidasConcepts ergeben sich keine Veränderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.widas.de und www.cidaas.com.

Für ein Pressegespräch steht der Geschäftsführer und Gründer Herr Thomas Widmann gerne zur Verfügung.

Original-Content von: WidasConcepts GmbH, übermittelt durch news aktuell