Hallwang Private Oncology Clinic - Wie wird Krebs diagnostiziert?

Die heutigen gesundheitlichen Herausforderungen erfordern Lösungen des 21. Jahrhunderts: Gezielte und patientenorientierte Behandlungsstrategien. Das Team der Hallwang Private Oncology Clinic findet optimale Lösungen für ihre Patienten mit Hilfe von individuellen Behandlungsstrategien.

Das medizinische Team der Hallwang Private Oncology Clinic verfügt über eine vorbildliche medizinische Ausbildung und über einen herausragenden Ruf in der klinischen Patientenversorgung und der biomedizinischen Forschung. Aufgrund interdisziplinärer und innovativer Behandlungskonzepte kann die Hallwang Private Oncology Clinic ihren Patienten die bestmögliche Betreuung bieten. Die Hallwang Clinic ist ein Ort, der durch Innovation, Entschlossenheit und Raffinesse hervorsticht.

Wie wird Krebs diagnostiziert?

Bei der Hautkrebsvorsorgeuntersuchung z.B. wird ein visuelles Screening der Haut durchgeführt. Im Falle von verdächtigen Hautbereichen folgt in der Regel eine Biopsie der betroffenen Hautstelle. Zur Frühdiagnostik von Darmkrebs wiederum wird z.B. ein Hämoccult-Test zum Nachweis von okkultem Blut im Stuhl verwendet, und/oder eine Darmspiegelung. Für die Brustkrebsvorsorge wird Frauen ab einem bestimmten Alter eine Mammographie empfohlen. Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, um Krebs so früh wie möglich zu erkennen.

Ein wichtiges diagnostisches Mittel ist eine bildgebende Untersuchung mittels PET-CT-Scan um Tumore aufzuspüren. Der PET-CT-Scan zeigt mitunter, ob sich der Krebs bereits in andere Organe oder weiteres Gewebe ausgebreitet hat (Metastasierung). Sollte sich der Tumorverdacht bestätigen, sollte im nächsten Schritt eine zugängliche Stelle biopsiert werden, um den Tumor genauer analysieren zu können. Eine histopathologische Analyse kann den genauen (Zell-) Typ des Tumors bestimmen. Es gibt viele verschiedene Arten von Tumoren, und jeder von ihnen weist einzigartige genetische Merkmale auf.

Während einige Tumore, je nach Lokalisation und Ausbreitung, operativ entfernt werden können, wird in anderen Fällen eine Chemotherapie und/oder Bestrahlung vor einem chirurgischen Eingriff oder sogar anstelle des chirurgischen Eingriffs empfohlen.

Viele Patienten kommen in die Hallwang Private Oncology Clinic, weil sie alle Behandlungsmöglichkeiten in ihrem Heimatland ausgeschöpft haben oder weil sie aufgrund ihres Alters, ihrer Behandlungsvorgeschichte oder anderer chronischer Erkrankungen nicht für klinische Prüfungen/Studien in Frage kommen. Allgemein können in klinischen Studien auch Placebos als Kontrolle oder ein alternatives, wenn auch möglicherweise minderwertiges Behandlungsprotokoll verwendet werden, um die Behandlungsreaktionen zwischen zwei Patientengruppen zu vergleichen. Einige unserer Patienten kommen aufgrund lebensbedrohlicher Komplikationen (z. B. Sepsis, tumorassoziierte Blutungen, Darmverschluss, die innerhalb weniger Tage zum Tod führen können, wenn sie nicht behandelt werden) nicht mehr für eine klinische Studie in Frage, und wenden sich dann an die Hallwang Private Oncology Clinic. Oft wurden diese Patienten aufgrund ihrer fortschreitenden metastasierenden Tumorerkrankung nach Hause geschickt, ohne weiterführende Therapien angeboten bekommen zu haben.

In der Hallwang Private Oncology Clinic können folgende Tests für Ihr Tumorgewebe durchführt werden:

Genomic Profiling Analyse auf tumorassoziierte Antigene (TAA-Screening) Analyse der DNA-Repair/Break-Chain-Mechanism Analyse der Tumor-Mutationslast / Immune-Predict

Sollte die entnommene Biopsie nicht mehr ausreichen, um ein umfassendes Genomic Profiling durchzuführen, und gestaltet sich die Gewinnung einer weiteren Gewebebiopsie für den Patienten zu kompliziert (da zu schmerzhaft oder riskant), kann alternativ eine nicht-invasive Methode - eine flüssige Biopsie (Liquid Biopsy) zur Bestimmung von Mutationen und Markern evaluiert werden. Diese Methode ist neu und noch nicht vollständig vergleichbar mit der konventionellen Gewebebiopsie, aber sie eröffnet neue Möglichkeiten.

In der Hallwang Private Oncology Clinic liegt der Fokus auf individualisierten Behandlungskonzepten für alle Patienten, basierend auf den spezifischen Informationen, die aus eingehenden diagnostischen Tumortests gesammelt werden. Diese Tests liefern Informationen über Oberflächenmarker und individuelle Mutationen der Tumorzellen des Patienten. Die Identifizierung dieser Marker, Mutationen, Translokationen, Amplifikationen usw. ermöglicht ein breites Spektrum an gezielten therapeutischen Optionen - je nach Ergebnis. Eine Behandlung, die möglicherweise für einen Krebspatienten wirkt, funktioniert nicht unbedingt für einen anderen Patienten, obwohl diese die gleiche Krebsdiagnose teilen. Das Ziel der Hallwang Private Oncology Clinic ist es, eine individuelle und gezielte Behandlungsstrategie für jeden ihrer Patienten zu finden.

Über die Hallwang Clinic

Die Hallwang Clinic ist eine private medizinische Klinik, die sich auf individuelle Behandlungsstrategien, vor allem in der Krebsmedizin, spezialisiert hat. Ein besonderer Schwerpunkt stellt die Immuntherapie dar. Behandlungskonzepte basieren auf einer umfangreichen und modernen Diagnostik. Weitere Informationen zur Hallwang Private Oncology Clinic finden sich unter: http://www.hallwangclinic.com/hallwang-klinik-german/

