Ovivo Inc.

Ovivo verkauft seine Elektroniksparte an Ecolab und startet eine neue Wachstumsphase

Montreal (ots/PRNewswire)

Ovivo Inc. („Ovivo"), ein globaler Anbieter von Geräten, Technologien und Systemen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, und sein Anteilseigner SKion Water GmbH („SKion Water") geben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf der Elektroniksparte von Ovivo an Ecolab, einen weltweit führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention, geschlossen haben. Ecolab mit Sitz in Saint Paul, Minnesota, USA, wird an der New Yorker Börse gehandelt und ist in mehr als 170 Ländern mit 48.000 Mitarbeitern tätig. Die Transaktion hat eine Unternehmensbewertung von ca. 2,4 Milliarden kanadischen Dollar und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erlangung der behördlichen Genehmigung durch die Parteien und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Diese Transaktion wird ein Meilenstein in der Geschichte von Ovivo sein. Sie wird neue Perspektiven und Möglichkeiten für den Geschäftsbereich Elektronik innerhalb von Ecolab eröffnen und den Beginn einer neuen Phase für Ovivo darstellen, die den Erfolg des Unternehmens weiter vorantreiben wird, indem sie den Fortschritt in den drei operativen Säulen beschleunigt: dem Geschäftsbereich Municipal/Industrial/PFAS, dem Geschäftsbereich Energie und dem Geschäftsbereich Cembrane SiC Membranen.

„Diese Transaktion ist ein Beweis für die weltweit führende Marktposition, die unsere Elektroniksparte in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Durch Teamarbeit und Innovation ist ein Team mit unübertroffenen Kenntnissen und Fähigkeiten entstanden. Die Zugehörigkeit zu Ecolab wird den Grundstein für die nächste Entwicklungsstufe des Geschäftsbereichs und seiner Mitarbeiter legen. Für die Geschäftsbereiche Municipal/Industrial/PFAS, Energy und Cembrane wird dieser Übergang der Beginn einer neuen Wachstumsphase sein", sagte Marc Barbeau, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Ovivo.

„SKion Water wird seine Wachstumsstrategie fortsetzen. Bei Ovivo werden wir uns darauf konzentrieren, das organische Wachstum in den Bereichen Municipal, Energy und Cembrane zu beschleunigen und unser Industriegeschäft in Nordamerika durch Akquisitionen auszubauen. Dieser Übergang bietet uns auch die Möglichkeit, die Zusammenarbeit im gesamten SKion Water-Portfolio zu stärken. Außerdem werden wir die Unternehmensfunktionen von SKion Water und Ovivo enger zusammenführen, um unsere interne Expertise optimal zu nutzen", sagt Reinhard Huebner, Geschäftsführer von SKion Water.

Ovivo wurde von McCarthy Tétrault LLP als Rechtsberater beraten.

Informationen zu Ovivo Inc.

Ovivo ist ein weltweiter Anbieter von Geräten, Technologien und Systemen zur Herstellung von reinstem Wasser und zur Aufbereitung einiger der schwierigsten Abwässer in der Branche. Ovivo ist eine starke globale Marke mit renommierten Warenzeichen, die über mehr als 150 Jahre Erfahrung und Referenzen im Bereich der Wasseraufbereitung verfügt und sich auf ihre eigenen Produkte, fortschrittlichen Technologien und ihr umfassendes Know-how bei der Systemintegration stützt. Ovivo liefert konventionelle bis hochtechnologische Wasseraufbereitungslösungen für den industriellen und kommunalen Markt und nutzt seinen großen Bestand an installierten Anlagen auf der ganzen Welt, um seinen Kunden Ersatzteile und Dienstleistungen anzubieten. Ovivo steht für Innovation in einer Branche, die sich ständig weiterentwickelt, und bietet Wasseraufbereitungslösungen, die kostengünstig, energieeffizient und umweltverträglich sind.

Ovivo betreibt eine integrierte globale Plattform in 18 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Experten für Wasseraufbereitung. Ovivo befindet sich im Besitz der deutschen SKion Water GmbH, einem globalen Technologie- und Lösungsanbieter sowie Anlagenbauer im Bereich der kommunalen und industriellen Wasser- und Abwassertechnologie. SKion Water ist eine Tochtergesellschaft der Investmentholding der deutschen Unternehmerfamilie Klatten, der SKion GmbH.

Informationen zu Ecolab

Als zuverlässiger Partner für Millionen von Kunden ist Ecolab (NYSE:ECL) ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention anbietet, die Menschen und die lebenswichtigen Ressourcen schützen. Aufbauend auf mehr als einem Jahrhundert der Innovation erzielt Ecolab einen Jahresumsatz von 16 Milliarden US-Dollar, beschäftigt etwa 48.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 170 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an wissenschaftlich fundierten Lösungen, datengestützten Erkenntnissen und erstklassigem Service, um die Lebensmittelsicherheit zu verbessern, eine saubere und sichere Umgebung zu erhalten und die Nutzung von Wasser und Energie zu optimieren. Die innovativen Lösungen von Ecolab verbessern die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit für Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitswesen, Hightech, Biowissenschaften, Gastgewerbe und Industrie.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Ovivo: Marc Barbeau, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer, CorporateDevelopment@ovivowater.com; Pierre-Marc Sarrazin, Vizepräsident, Unternehmensfinanzen, Entwicklung und Schatzmeister, CorporateDevelopment@ovivowater.com; Ecolab: Andrew Hedberg, Vizepräsident, Investorenbeziehungen, investor.info@ecolab.com; Nigel Glennie, Senior Vizepräsident, Globale Kommunikation, media.relations@ecolab.com

