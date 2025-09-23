DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH

Hidden Champions bewegen das Standortranking Deutschland

Berlin (ots)

Die neueste Version des Standortrankings Deutschland ist erschienen. 2.237 Orte konnten ihre Platzierung verbessern, während 1.708 Städte eine Verschiebung nach unten hinnehmen mussten. Neun Neueinsteiger sind zu verzeichnen. Insgesamt sind 4.030 Städte in Deutschland erfasst.

Das halbjährlich erscheinende Ranking bewertet die wirtschaftliche Bedeutung deutscher Städte hinsichtlich ihrer Unternehmensstärke und zeigt dadurch die Auswirkungen der Veränderungen in der Unternehmenslandschaft auf Standortebene auf. Basis des Rankings sind die aktuell 25.029 als relevante Marktakteure eingestuften Top-Unternehmen Deutschlands.

Wirtschaftliche Entwicklung der Top-Unternehmen berücksichtigt

Die Veränderungen im aktuellen Ranking resultieren aus verschiedenen Ursachen. Zum einen spiegeln sie die wirtschaftliche Entwicklung der Top-Unternehmen wider, zum anderen führen Neuzuordnungen von Unternehmen in bestimmte Top-Segmente zu Anpassungen. Zudem wirken sich Unternehmensaufspaltungen, Verkäufe, Verlagerungen und zuletzt vermehrt Insolvenzen auf die Datengrundlage aus. Auch eine laufende, öffentliche durchgeführte Standortbenotung beeinflusst das Ranking.

Neu einberechnet: Hidden Champions

Besonders hervorzuheben für die neue Version ist die erstmalige Einbeziehung der Unternehmensgruppe der Hidden Champions Deutschland. DDW-Research hat 2.084 dieser "heimlichen" Weltmarktführer mit starker Exportorientierung identifiziert und deren Heimatstandorte für das Ranking berücksichtigt.

Trotz dieser Veränderungen bleiben die Top-10 der stärksten Unternehmensstandorte unverändert: München, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Essen, Bonn und Wolfsburg führen weiterhin das Ranking an. Jena, Garching b.München und Fürth stießen neu in der Top-100. Reutlingen führt mit einer Durchschnittsnote von 1,57 bei der individuellem Standortbenotung.

Das Standortranking ist online frei für jede Stadt recherchierbar unter https://die-deutsche-wirtschaft.de/das-standortranking-deutschland/

Original-Content von: DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH, übermittelt durch news aktuell