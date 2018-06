Dr. Sebastian Moritz (TWS Partners AG) "Der Einkauf ist ein unterbewerteter Ertragsbringer - die Unternehmen müssen endlich umdenken!". Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127089 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TWS Partners AG" Bild-Infos Download

München (ots) - Dr. Sebastian Moritz, Experte für angewandte Spieltheorie und Vorstand von TWS Partners AG, beleuchtete auf dem 14. CFO-Kongress in München die Schlüsselrolle des Einkaufs in Unternehmen. Dabei analysierte er die Perspektiven von Chief Procurement Officers (CPOs) und Chief Financial Officers (CFOs). Seine praktischen Erfahrungen belegte er mit Ergebnissen einer neuen Studie. Der Appell von Dr. Sebastian Moritz: "Das Ergebnis der Unternehmen hängt vom Einkauf ab, hier liegen noch nicht ausgeschöpfte Potenziale. CPOs und CFOs erkennen zwar, dass ein Umdenken nötig ist, um diese Potenziale zu heben, doch es fehlt ihnen eine Lösung. Diese gibt es: Spieltheorie und Industrieökonomik sind hier wichtige Instrumente. Mit dieser Methodik ausgestattet, kann der Einkauf erfolgreicher sein. Die Unternehmen müssen endlich umdenken!"

Das Beratungsunternehmen TWS Partners, das sich darauf spezialisiert hat, seine Verhandlungsstrategien auf die mehrfach mit Nobelpreisen ausgezeichnete Spieltheorie aufzubauen, hat 2018 gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institute (HRI), unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Bert Rürup, eine Studie zur Schnittstelle zwischen CPOs und CFOs durchgeführt. Erste Ergebnisse wurden nun auf dem CFO-Kongress vorgestellt. Von 59 befragten Großunternehmen, die über mehr als 500 Mio. Euro Einkaufsvolumen verfügen, gaben 64 Prozent der CPOs und 50 Prozent der CFOs an, dass die Potenziale des Einkaufs nicht ausgeschöpft sind.

"Geradezu alarmierend für Unternehmen muss das Ergebnis sein, dass es hier gegenüber dem Einkauf ein großes Vertrauensdefizit gibt", erläuterte Dr. Sebastian Moritz: "Der CPO fühlt sich durch zu späte Einbindung in die Prozesse sowie das immer noch vorhandene Silodenken der Funktionsbereiche behindert, einen nachhaltigen Wertbeitrag zu erzielen. CFOs sehen dagegen das Haupthindernis in der Qualität und Quantität der Mitarbeiter." Diese Situation ist paradox, wie Dr. Moritz in seinem Vortrag ausführte: "Denn der CFO würde sich deutlich mehr Beitrag vom Einkauf wünschen. Doch innovative Ansätze und alternative Lösungswege werden als zu komplex angesehen und daher gar nicht erst in Betracht gezogen."

Dieser ökonomische wie auch strategische "Systemfehler" im Einkauf ließe sich einfach beheben, so Dr. Sebastian Moritz: "Spieltheorie und Industrieökonomik bieten hier wichtige Lösungsansätze für CFOs und CPOs, um gemeinsam erfolgreicher zu sein. Wir erleben es in der täglichen Arbeit, wie durch diese neue Art zu denken und zu arbeiten Grenzen in Unternehmen verschwinden und die Potenziale gehoben werden."

Angewandte Spieltheorie als der zentrale Schlüssel, um die Potenziale des Einkaufs auszuschöpfen und crossfunktionale Prozesse neu und effizienter zu strukturieren - dies beweist das Beispiel von Diehl Controls, das Dr. Moritz auf dem CFO-Kongress zitierte. Dazu Josef Fellner, CFO bei Diehl Controls: "Die Methodik der Spieltheorie setzt bei der Analyse von Märkten und dem Verhalten unserer Lieferanten an. Sie eröffnet uns komplett neue Sichtweisen. Und dabei gehen wir als CPOs und CFOs die Themen gemeinsam an." Erich Graf, CPO bei Diehl Controls, ergänzt: "Wir können so neue Lösungen und Wege finden. Wenn man dies im Unternehmen lebt, kann man einen ganz erheblichen Beitrag leisten und wird auch von den Kollegen außerhalb des Einkaufs als Werttreiber wahrgenommen. Wir machen unsere Mannschaft damit stärker und erwirken die Ergebnisse. Das ist die Veränderung, die Transformation hin zu mehr Impact im Einkauf!"

TWS Partners AG

TWS Partners ist Marktführer für angewandte Spieltheorie. Mit über 60 hoch spezialisierten Beratern arbeitet TWS Partners an unseren Standorten München und London für Marktführer der unterschiedlichsten Branchen. TWS Partners ist darauf spezialisiert, die nobelpreisprämierte Spieltheorie für Unternehmen nutzbar zu machen.

Handelsblatt Research Institute

Das Handelsblatt Research Institute agiert als unabhängiges wissenschaftliches Kompetenz- und Research-Center der Verlagsgruppe Handelsblatt. Geleitet wurde die Studie von dem Namensgeber und Initiator der "Rürup Rente", Prof. Dr. Dr. Bert Rürup. Der renommierte Ökonom war von 2000 bis 2009 Mitglied und ab 2005 Vorsitzender der Wirtschaftsweisen. Als Berater vieler Bundesregierungen und als Leiter unter anderem der "Rürup-Kommission" hat er die Reformen vorbereitet, die Deutschland zur aktuell leistungsfähigsten Industrienation gemacht haben.

Diehl Controls

Diehl Controls gehört zu den weltweit führenden Spezialisten bei der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Baugruppen, Systemkomponenten und Antriebsumrichtern für die Hausgeräteindustrie sowie für technologieverwandte Märkte. Diehl Controls ist ein Teilkonzern der global operierenden Diehl-Gruppe mit Stammsitz in Nürnberg, die ungefähr 16.000 Mitarbeiter an über 80 Standorten in rund 20 Staaten auf vier Kontinenten beschäftigt.

