Hidden Champion 2020/21: rpc ist beste Unternehmensberatung Deutschlands in der Kategorie Retail Performance Management

München (ots)

Die Unternehmensberatung rpc - The Retail Performance Company ist "Hidden Champion" in der Kategorie Retail Performance Management und damit heimlicher Marktführer in der Beratungsbranche. Das ergibt die renommierte Branchen-Studie "Hidden Champion des Beratungsmarktes 2020/21", für welche die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung unter Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink mehr als 700 Führungskräfte deutscher Großkonzerne und Mittelständler befragt hat.

The Retail Performance Company konnte sich im Spezialgebiet Retail Performance Management durchsetzen. In diesem Beratungssegment wird die Verbesserung der Leistungsfähigkeit entlang der gesamten physischen und digitalen Vertriebskette bewertet. "Aufgrund der Digitalisierung und dem damit einhergehenden veränderten Konsumentenverhalten sind mehr denn je ganzheitliche Lösungen gefragt. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir inspirierende Kundenerlebnisse, die nachhaltige Beziehungen zwischen Marken und Endkunden schaffen", sagt Jan Schemuth, Geschäftsführer von rpc.

Nur wenigen kleineren Beratungsunternehmen gelingt es, sich im Top-Segment des Beratungsmarktes erfolgreich mit den drei großen Beratungshäusern McKinsey & Company, Boston Consulting Group und Bain & Company zu messen. In Zeiten von Digitalisierung und unsicheren Märkten müssen Berater vor allem als Umsetzer, Analytiker und Ideengeber überzeugen, so ein Fazit der Studienmacher. Die Hidden Champions heben sich vor allem durch ihre Umsetzungs- und Teamfähigkeit sowie hinsichtlich ihres Preisniveaus hervor.

"Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung zum Hidden Champion. Sie spiegelt nicht nur die hohe Wertschätzung, die uns Top Manager der deutschen Industrie entgegenbringen, sondern bestätigt uns auch in unserer Arbeit beim Kunden", ergänzt Christian Feilmeier, Geschäftsführer bei rpc. "Diese Leistung haben wir einem großartigen Team zu verdanken, das mit viel Leidenschaft die Projekte für unsere Kunden umsetzt. Wir bedanken uns sehr bei unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern, die diesen tollen Erfolg ermöglicht haben."

Über die Studie

Der Hidden Champion Award wird seit 2003 verliehen. Für die diesjährige Studie haben insgesamt 765 Führungskräfte deutscher Großunternehmen die nominierten Unternehmensberatungen bewertet. Ziel der Studie ist es, anhand einer strukturierten, ausführlichen Befragung von Führungskräften aus großen und mittelständischen Unternehmen zu ermitteln, welchen hochspezialisierten, aber vergleichsweise unbekannten Beratungsunternehmen in ihrem Fachgebiet von ihren Kunden eine höhere Expertise bescheinigt wird als den drei großen Beratungshäusern McKinsey & Company, Boston Consulting Group und Bain & Company. Um die Auszeichnung Hidden Champion kann sich ein Beratungsunternehmen nicht bewerben. Die Vorauswahl erfolgt ausschließlich auf Vorschlag durch ein unabhängiges Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis - und anhand darauf aufbauender empirischer Vorstudien der WGMB. Die Studie basiert damit auf einer konsequent interessenunabhängigen und wissenschaftlich exakten Grundlage.

Über The Retail Performance Company

rpc - The Retail Performance Company ist ein Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei vertrieblichen Fragestellungen unterstützt. Mit den Service Lines Consulting, Coaching, Qualifizierung, Talent Management, Customer Experience Design und Data Analytics bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen an, die sie auf ihrem Weg zu einer kundenorientierten Transformation begleiten. Unser Fokus liegt auf der Schaffung inspirierender Kundenerlebnisse, um eine langfristige und wertschöpfende Beziehung zwischen Marken und Endkunden aufzubauen. rpc ist ein im Jahr 2013 von der BMW Group und der h&z Managementberatung gegründetes Joint Venture mit Niederlassungen in zehn Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rpc-partners.com.

