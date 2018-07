rpc - The Retail Performance Company ist weiterhin auf Wachstumskurs und ernennt zwei neue Partner

München (ots) - The Retail Performance Company (rpc) erweitert zum 01. Juli 2018 seine Partnergruppe am Münchner Standort. Bernd Eigenstetter und Dr. Horst-Florian Jaeck stehen den neuen Praxisgruppen Retail Design und Data Analytics vor.

Seit Gründung im Jahr 2013 ist rpc auf Wachstumskurs und beschäftigt aktuell 370 Mitarbeiter in neun Standorten. Erst kürzlich wurden die neuen Geschäftsbereiche Retail Design und Data Analytics gegründet und vervollständigen das bestehende Service-Portfolio aus Consulting, Coaching, Training und HR Services. "Die Erweiterung unserer Geschäftsbereiche ist das Resultat unserer dynamischen Entwicklung", sagt Christian Feilmeier, Managing Director von rpc. "Mit Experten für Retail Design und Data Analytics bieten wir unseren Kunden ein einzigartiges Kompetenzspektrum, um sie auf dem Weg zu einer kundenzentrierten Transformation zu begleiten."

Jan Schemuth, Managing Director von rpc, betont: "Wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 01. Juli 2018 zwei neue Partner für die Leitung der Kompetenzfelder Retail Design und Data Analytics gewinnen konnten. Mit Bernd Eigenstetter und Dr. Horst-Florian Jaeck können wir unsere Kunden noch umfassender bei ihren Vertriebsstrategien unterstützen."

Bernd Eigenstetter leitet die Praxisgruppe Retail Design und verfügt über eine langjährige Design-Erfahrung bei den Firmen bulthaupt, designaffairs, Designit Munich und Phoenix Design. Der Fokus des 52-Jährigen liegt bei rpc auf Costumer Experience Design. Das beinhaltet sowohl die Gestaltung der digitalen Touchpoints als auch von Erlebniswelten im Raum entlang der Customer Journey. Eigenstetter studierte Maschinenbau an der Fachhochschule München und Design mit Schwerpunkt auf Investitionsgüterdesign an der Universität Stuttgart.

Dr. Horst-Florian Jaeck führt die rpc-Praxisgruppe Data Analytics. Er hat mehrjährige Beratungserfahrung in diversen Managementfunktionen bei MHP - A Porsche Company mit Schwerpunkt auf Customer Experience Management und Big Data Analytics. Der 40-Jährige ist ausgewiesener Experte für analytisches CRM, hat bei seinem früheren Arbeitgeber erfolgreich den Geschäftsbereich Data Science aufgebaut, sowie diverse, meist internationale Digitalisierungprojekte in der Automobilindustrie geleitet. Nach seinem Diplom-Studium in BWL an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt schloss Horst-Florian Jaeck seine Promotion im Fachbereich Wirtschaftsinformatik über Customer Lifetime Value Analysis mit Magna Cum Laude ab, ebenfalls in Eichstätt-Ingolstadt.

Wir bieten Unternehmen eine komplette End-to-End-Lösung für inspirierende Kundenerlebnisse - von der Strategie, der Implementierung bis hin zum Befähigen der Mitarbeiter. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz sind wir in der Lage, unsere Kunden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf dem Weg zu einer kundenzentrierten Transformation zu begleiten. Unsere Kompetenzen entlang der sechs Service Lines Consulting, Coaching, Training, HR Services, Retail Design und Data Analytics ermöglichen es, umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für eine Vertriebsexzellenz zu schaffen. Wir sind ein von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AG gegründetes Joint Venture und in neun Ländern vertreten. Für weitere Informationen: http://www.rpc-partners.com

