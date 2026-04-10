Stiftung Kinder forschen

Stifte raus und Preise gewinnen: Kinder erfinden die Medizin von morgen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wer kümmert sich in Zukunft darum, dass wir gesund bleiben? Ein flauschiges Gesundheitswesen oder eine schlaue, magische Medizin-Crew? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alle Kitas, Horte und Grundschulen sind aufgerufen, mit ihren Kindern medizinische Helferlein der Zukunft zu malen oder zu basteln und damit Kinderbücher- und Spielepakete zu gewinnen. Die Mal-Aktion läuft bis zum 30. Juni auf www.mintmachtage.de und ist Teil der diesjährigen MINTmachtage "Sag mal Aaah! Gesund in die Zukunft".

Ärztinnen und Ärzte helfen den Menschen, gesund zu bleiben, beispielsweise mit Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Doch wird das immer so sein? Wer oder was hilft uns Menschen in Zukunft, gesund zu bleiben? Mit dieser Frage lädt die Stiftung Kinder forschen alle Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren ein, der Fantasie freien Lauf zu lassen und ihre eigenen medizinischen Figuren der Zukunft zu erschaffen.

Sind die Zukunftswesen groß wie ein Riese oder winzig wie ein Staubkorn? Sind sie flauschig wie ein Kuscheltier oder technisch wie ein Raumschiff? Und welche Superkräfte könnten die medizinischen Charaktere der Zukunft haben? Es gibt kein Richtig oder Falsch. Ob Filzstifte, Wachsmaler, Fingerfarben, Bastelpapier, Naturmaterialien, als Collage oder digital auf dem Tablet - alles ist erlaubt. Wichtig ist nur, dass das Bild zeigt, wie die medizinischen Helferlein der Kinder aussehen.

Mitmachen und gewinnen

Pädagoginnen und Pädagogen können die Bilder der Kinder ab sofort einreichen. Alle Informationen dazu gibt es auf www.mintmachtage.de. Unter allen teilnehmenden Einrichtungen verlost die Stiftung Kinder forschen 30 bunte Kinderbücher- und Spielepakete. Der Einsendeschluss ist der 30. Juni 2026.

Die MINTmachtage 2026 werden im Rahmen des Wissenschaftsjahres durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert.

Original-Content von: Stiftung Kinder forschen, übermittelt durch news aktuell