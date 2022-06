Stiftung Haus der kleinen Forscher

Mit Schaufel, Lupe, Händen und Füßen: 100 Kinder forschten heute anlässlich des MINT-Aktionstages "Tag der kleinen Forscher" vor dem Bundestag im größten Bodenlabor Berlins. Zahlreiche Gäste aus Politik und Verbänden, darunter auch Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, waren dabei und unterstützten den bundesweiten Mitmachtag der Stiftung "Haus der kleinen Forscher".

Woraus besteht eigentlich Erde? Wer lebt darin und ist Kompost etwas zum Essen? 100 Kita- und Grundschulkinder gingen anlässlich des heutigen "Tags der kleinen Forscher" den Geheimnissen des Erdreichs im größten Bodenlabor Berlins auf dem Platz der Republik auf den Grund. Begleitet von Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, untersuchten einige Kinder beispielsweise drei Bodenproben mit allen Sinnen. An weiteren Stationen bastelten die Kinder an einer Regenwurm-Forscherstation, gingen in die Abfalltrennungsschule, erkundeten den Boden als Wasserspeicher oder malten mit Erdfarben. Zum Graben, Entdecken und Erleben luden rund zehn Tonnen Komposterde, gespendet von der Berliner Stadtreinigung, ein - Special Guest war die Maus vom WDR, DingoIngo performte u. a. den Maulwurfsong. Nach dem Forscherfest wird die Erde an das Berliner Grünflächenamt gespendet.

In Kitas, Horten und Grundschulen in ganz Deutschland dreht sich seit Wochen alles um das Motto "Geheimnisvolles Erdreich - die Welt unter unseren Füßen". Im Rahmen kleiner oder großer Aktionen oder ganzer Projektwochen wird in den Bildungseinrichtungen zum Thema Boden geforscht. Krönender Abschluss sind die Forscherfeste vor Ort, die heute am Aktionstag gefeiert werden.

Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung und Schirmherrin der Stiftung "Haus der kleinen Forscher": "Kindliche Neugier ist etwas Wunderbares. Deshalb sollten wir sie früh fördern. Denn so entwickeln unsere kleinen Forscher echte MINT-Kompetenzen, die schon heute wichtig sind und in Zukunft noch mehr. Der jährliche 'Tag der kleinen Forscher' lädt zum Mitmachen und Mitforschen ein. Er ist auch eine gute Gelegenheit, sich ein Bild von der engagierten Arbeit der pädagogischen Fachkräfte in den Kitas, Horten und Grundschulen zu machen. Diese wertvolle Arbeit unterstütze ich sehr gerne. Ich danke der Stiftung 'Haus der kleinen Forscher' für ihr Engagement.

Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung "Haus der kleinen Forscher": "Jeder Klumpen Erde oder Sand, mit dem Kinder spielen, kann ein Anlass zum Fragen und Forschen sein. Und darum geht es beim 'Tag der kleinen Forscher'. Wer früh forscht, stellt Fragen, denkt selbstbestimmt, handelt verantwortungsvoll und nachhaltig und erwirbt damit wichtige Kompetenzen für die Zukunft. Heute ist der Tag im Jahr, an dem die Bedeutung des entdeckenden und forschenden Lernens in die Öffentlichkeit getragen wird. Alle Welt soll erfahren, welch bedeutende Arbeit die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte in Kita, Horten, Ganztag- und Grundschule leisten."

Bereits seit 2009 ruft die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" jedes Jahr zum gemeinsamen Entdecken, Forschen und Feiern beim "Tag der kleinen Forscher" auf. In diesem Jahr unterstützen die Berliner Stadtreinigung und die Industrie- und Handelskammer zu Berlin als lokaler Netzwerkpartner der Stiftung den Aktionstag. Der "Tag der kleinen Forscher" stellt die Bedeutung des forschenden Lernens in Kita, Hort und Grundschulen in den Mittelpunkt und widmet sich jedes Jahr einem neuen spannenden Thema rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit. Dabei zeigt der Aktionstag immer wieder: Gute frühe MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung macht Kinder stark und befähigt sie, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu handeln.

Anke Fredericksen-Alde, Geschäftsführerin Beratung & Service der IHK Berlin, zur Mitwirkung am "Tag der Kleinen Forscher": "Die IHK Berlin freut sich als Teil dieser Veranstaltung den Forscher- und Entdeckergeist von Mädchen und Jungen fördern zu können. Wir bieten Fortbildungen für Pädagogen und Pädagoginnen an, die sie dabei unterstützen, im Bereich der MINT und Nachhaltigkeits-Themen mit Kindern zu forschen und zu entdecken. Damit begegnen wir langfristig dem großen Bedarf an Fachkräften in allen Branchen."

Mehr Infos finden Sie unter www.tag-der-kleinen-forscher.de

Über die Stiftung "Haus der kleinen Forscher": Die gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) - mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Das "Haus der kleinen Forscher" verbessert Bildungschancen, fördert Interesse am MINT-Bereich und professionalisiert dafür pädagogisches Personal. Partner der Stiftung sind die Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung, die Dieter Schwarz Stiftung und die Friede Springer Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mehr erfahren über die Bildungsinitiative "Haus der kleinen Forscher": www.haus-der-kleinen-forscher.de

Die Unterstützer des "Tags der kleinen Forscher" 2022:

Berliner Stadtreinigung (BSR): Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist mit über 6.000 Beschäftigten das größte kommunale Abfallwirtschaftsunternehmen Deutschlands. Zu ihren Kernaufgaben gehören Straßenreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr und Abfallbehandlung: BSR-Beschäftigte halten Straßen und Plätze sauber und kümmern sich im Winter um sichere Fahrbahnen. Sie leeren die Restmüll- und Bioabfalltonnen sowie in einigen Stadtgebieten die Wertstofftonnen - und sind außerdem berlinweit für die Sperrmüllabholung verantwortlich. Darüber hinaus betreibt die BSR u.a. das Berliner Müllheizkraftwerk, zwei Biogasanlagen sowie 14 Recyclinghöfe. Die BSR ist aktive Gestalterin der Lebensqualität in Berlin - basierend auf ihren Kerngeschäftsfeldern ganzheitliche Stadtsauberkeit sowie nachhaltige Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft. Als zuverlässige Partnerin des Landes Berlin handelt sie nach dem Grundsatz: #Gemeinsam machen wir Berlin besser, grüner und sauberer.

Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK Berlin): Die IHK Berlin engagiert sich seit 2010 als lokaler Netzwerkpartner der bundesweiten Bildungsinitiative "Haus der kleinen Forscher". Sie veranstaltet praxisorientierte Fortbildungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, Horten und Grundschulen. Geschult werden MINT-Themen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sowie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Fortbildungen unterstützen die Pädagogen, den Entdeckergeist von Jungen und Mädchen zu fördern. Damit fördert die IHK Berlin schon heute die naturwissenschaftlichen Fachkräfte von übermorgen für die Berliner Wirtschaft.

