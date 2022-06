Stiftung Haus der kleinen Forscher

"Tag der kleinen Forscher" am 23. Juni 2022

Bildungsministerin Stark-Watzinger forscht mit 100 Kindern im größten Bodenlabor Berlins vor dem Bundestag

Berlin (ots)

Mit Schaufel, Lupe, Händen, Füßen und einer Ministerin: Anlässlich des "Tags der kleinen Forscher" am 23. Juni 2022 werden 100 Kita- und Grundschulkinder den Geheimnissen des Erdreichs im größten Bodenlabor Berlins mit allen Sinnen auf den Grund gehen. Verschiedene Forscherstationen rund um einen großen Erdhügel aus rund zehn Tonnen Komposterde, gespendet von der Berliner Stadtreinigung, laden auf der Grünfläche vor dem Bundestag zum Experimentieren ein.

Gemeinsam mit Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, untersuchen geladene Kita- und Grundschulkinder zum Aktionstag am 23. Juni 2022 beispielsweise Bodenproben. Dazu starten sie mit einer Schlämmprobe, um die einzelnen Bestandteile der Erde sichtbar zu machen und die Schichten später zu analysieren. Special Guest des Events ist die Maus vom WDR, die das Bodenlabor feierlich eröffnen wird. Nach dem Forscherfest wird die Erde an das Berliner Grünflächenamt gespendet.

Seit 2009 ruft die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" jedes Jahr zum "Tag der kleinen Forscher" auf. In diesem Jahr unterstützen die Berliner Stadtreinigung und die Industrie- und Handelskammer zu Berlin als lokaler Netzwerkpartner der Stiftung den Aktionstag. Der "Tag der kleinen Forscher" stellt die Bedeutung des forschenden Lernens in Kita, Hort und Grundschulen in den Mittelpunkt und widmet sich jedes Jahr einem neuen spannenden Thema rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung (10-12 Uhr) teilzunehmen. Bitte melden Sie sich per E-Mail ( presse@haus-der-kleinen-forscher.de) an.

Original-Content von: Stiftung Haus der kleinen Forscher, übermittelt durch news aktuell