Schwerkranke Patienten berichten in einer neuen Videoreihe über ihre Therapieerfahrungen mit Medizinalcannabis auf Leafly.de

'Hör nie auf, anzufangen', so lautet das Motto der neuen Patientenvideoreihe auf Leafly.de. Die Videoreihe gibt echten Cannabispatient*innen Raum, über ihre ganz persönlichen Geschichten und die ärztliche Behandlung zu berichten. Die Videos sollen Betroffenen Mut machen, trotz ihrer Krankheit nicht aufzugeben. Zudem richtet sich die Reihe an Menschen, die diese Therapieform in Betracht ziehen und sich informieren wollen.

Leafly.de berichtet seit mehr als zwei Jahren in der Rubrik Patientenakten persönliche Geschichten einzelner Patientinnen und Patienten. Interessierte informieren sich über individuelle Patientengeschichten und erhalten für ihre eigenen Bedürfnisse wichtige Tipps.

Die nun neue und fortlaufende Patientenvideoreihe basiert auf den vorgenannten Patientenakten. Patienten bekommen in den Videos die Möglichkeit, in ihren eigenen Worten ihre Geschichten und über ihre Erfahrungen mit Cannabis als Medizin zu berichten. Auch Familienangehörige und Freunde kommen in den Videos zu Wort. Sie berichten über ihre Erfahrungen und den Alltag mit den Betroffenen.

Interessierte können sich anhand von Videos und Patientenakten so umfänglich über den verantwortungsvollen Umgang und Einsatz von Medizinalcannabis und cannabisbasierten Arzneimitteln informieren. Die emotionalen Patientenvideos zeigen neue Behandlungswege auf und regen zu weiteren Gesprächen über das Thema im Familien- und Bekanntenkreis an.

"Uns ist es besonders wichtig, dass Patienten und Patientinnen einen Raum bekommen, über ihre eigene Krankengeschichte und ihre Behandlung mit Cannabis als Medizin zu berichten. Anderen Betroffenen soll so Mut gemacht werden, eine Cannabistherapie für sich als Option zu sehen. Dem Rat ihrer Ärzte sollten sie selbstverständlich dabei vertrauen", erklärt Gesa Riedewald, Patientenbeauftragte von Leafly.de.

Im ersten Patientenvideo berichtet Cannabislangzeitpatient Erik Klimmek von seinem Weg. Er ist an einem bösartigen Hirntumor, einem Glioblastom, erkrankt.

"Als mich Leafly.de fragte, ob ich für ein Patientenvideo zur Verfügung stehen würde, gab es kein Zögern für mich. Meine Geschichte zu erzählen hilft nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die an einem Glioblastom erkrankt sind. Manche schaffen es leider nicht, zu überleben. Ich war auf der Suche nach zusätzlichen Therapiearten oder Unterstützung zur Standardtherapie. Nach intensiver Recherche habe ich Cannabis als adjuvante Therapie für mich entdeckt. Bereits während der Radiochemotherapie ging es mir damit deutlich besser", berichtet Erik Klimmek.

Das nächste Patientenvideo handelt von der Geschichte von Christine Kaiser. Sie hat metastasierten Brustkrebs im Endstadium.

Hier geht es zum Video: https://www.leafly.de/cannabis-erfahrungen

