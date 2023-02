Digitale Leseförderung 'Leseo' für Berliner Schülerschaft erworben

Cornelsen Verlag

Mit der digitalen Leseförderung Leseo setzt die Berliner Senatsverwaltung ab sofort auf ein weiteres Produkt von Cornelsen, um die Digitalisierung an den Schulen in der Hauptstadt voranzubringen und die Kompetenzen der Grundschulklassen zu stärken. Die Ergebnisse des aktuellen IQB-Bildungstrends zeigen deutlich, dass Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse heute schlechter lesen können als noch bei den Untersuchungen 2011 und 2016.

Während sich die ebenfalls erworbene digitale Lösung Diagnose und Fördern an die weiterführenden Schulen richtet, steht bei Leseo die Leseförderung für Grundschulen im Vordergrund. "Lesen ist eine Kernkompetenz, die essenziell für das ganze Leben ist und uns neues Wissen und fantastische Welten eröffnet", erklärt Frank Thalhofer, Chief Didactic Officer bei Cornelsen. "Mit 'Leseo' können wir diese Begeisterung für das Lesen stärken und freuen uns sehr, dass Berlin seinen Schülerinnen und Schülern diese Erfahrung ermöglicht."

Leseo bietet eine Online-Bibliothek mit mehr als 190 Erzähltexten, Sachtexten und Märchen auf fünf Lesestufen und ist mit PC, Tablet und Smartphone nutzbar. Zu den Texten gibt es für die Schülerinnen und Schüler vielfältige Aufgabenformate, die selbstständig in der Schule oder zu Hause bearbeitet werden können. Die Lehrerinnen und Lehrer behalten dabei mit einer Online-Übersicht die individuelle Lernentwicklung stets im Blick.

