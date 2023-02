Cornelsen Verlag

Digitale Lernlösung von Cornelsen für Baden-Württembergs Lehrkräfte

Berlin/Stuttgart (ots)

Baden-Württemberg setzt beim digitalen Lernen auf Cornelsens Angebot Diagnose und Fördern. Die Online-Anwendung ist für Lehrkräfte des Bundeslandes ab sofort kostenfrei über die SESAM-Mediathek abrufbar.

Das Tool für passgenaue Fördermaßnahmen in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch wird allen Lehrkräften und Klassen an den allgemein- und berufsbildenden Schulen zur Verfügung stehen und an die bestehende SESAM-Mediathek angebunden. Zusätzlich steht den Lehrkräften neben dem Lern- und Förderangebot eine Diagnosefunktion zur Verfügung, die eine genaue Übersicht über die individuellen Lernstände ermöglicht.

"Wir freuen uns über das Vertrauen in unser digitales Produkt und sind überzeugt, dass wir den Lehrenden und Lernenden in Baden-Württemberg ein lösungsorientiertes digitales Werkzeug an die Hand geben können", freut sich Frank Thalhofer, Chief Didactic Officer bei Cornelsen. "Mit 'Diagnose und Fördern' ermöglichen wir individuellen Lernerfolg, während gleichzeitig die Lehrkräfte entlastet werden."

Die mit dem Comenius EduMedia Siegel 2022 für didaktische und mediale Qualität ausgezeichnete digitale Anwendung bietet ab sofort:

Individuelles Lernmaterial, Lernstandsübersicht und Online-Diagnose - perfekt aufeinander abgestimmt.

Zugriff auf bislang über 30.000 Materialien - von Lernvideos bis hin zu interaktiven Übungen.

Lernmaterialien auf verschiedenen Niveaustufen bieten passgenaue Möglichkeiten zum individuellen Fordern und Fördern.

Komplett digitale Lernmaterialien ohne Medienbruch ermöglichen den Schülerinnen und Schülern durch adaptive Lernwege individuellen Lernerfolg.

Mehr Autonomie und Selbstwirksamkeit für die Schülerinnen und Schüler durch selbstständiges Lernen im eigenen Tempo.

